11 сентября 2017 г. Грифф Витте | The Washington Post Немцы готовятся голосовать на фоне загадки: а русские где? "В 2015 году предположительно российские хакеры взломали компьютерные сети немецкого парламента и унесли ноги с кладезем данных - 16 гигабайтами, которых достаточно на миллион или больше электронных писем, - сообщает Грифф Витте в The Washington Post. - С тех пор немецкие политики нервно следят, не появились ли где плоды этого взлома и не последует ли за ним позор или скандал. Многие настороженно ждали сентября 2017 года - даты очередных немецких выборов - как периода, который мог быть использован русскими, чтобы снова потрясти основы западной демократии своим вмешательством". "Однако и до голосования осталось две недели, и главный европейский враг российского президента Владимира Путина, канцлер Ангела Меркель, кажется, идет к легкой победе, а похищенные электронные письма всё не материализовались, - говорится в статье. - И связанные с Россией пропагандистские сети не пришли в неистовство дезинформационных кампаний. Даже боты, которыми дирижирует Кремль, обвиненные в вирусном распространении фальшивых новостей во время прошлогодней президентской предвыборной кампании в США, хранят подозрительное молчание". "Очевидное отсутствие крепкой российской кампании по саботажу немецких выборов стало загадкой для чиновников и экспертов, которые предупреждали о возможном наступлении, - передает журналист. - Это сработали немецкие оборонные меры, существенно укрепленные с момента упомянутых взломов и пропагандистских кампаний, которые предшествовали голосованию в США в ноябре прошлого года? Или Россия решила сбавить обороты, полагая, что издержки от противостояния Меркель перевешивают прибыль?" "Или, возможно, Москва просто ждет своего часа", - предполагает автор статьи. "Вот что меня беспокоит, - говорит Максимилиан Чуперский, директор лаборатории по цифровому криминологическому анализу Атлантического совета. - Почему они молчат? Здесь что-то не так". "От результатов немецких выборов для России зависит многое. Меркель говорит по-русски и пикировалась с Путиным весь свой 12-летний канцлерский срок. Она критически важна для шансов западного альянса сохранить единство на фоне согласованной российской кампании по внесению в него раздоров, - говорится в статье. - Слева и справа от нее находятся немецкие партии, которые выступали за гораздо более мягкое отношение к Москве. Крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), в частности, занимает позиции, которые порадовали бы Путина, например, призывает отменить Европейский союз". "Путин утверждает, что его правительство не стоит за попытками повлиять на выборы в Соединенных Штатах и других странах, однако коварно признает, что "патриотически настроенные" россияне могли действовать сами по себе, - напоминает журналист. - Но если Россия надеялась подорвать позиции Меркель перед голосованием 24 сентября, это, похоже, не сработало. Ее правоцентристская партия остается далеко впереди всех конкурентов во всех опросах, тогда как в поддержку АдГ выступили не более 10% избирателей". Автор полагает, что российские попытки вмешаться в выборы в Германии могут быть обнаружены в день выборов и позднее. Немецкие власти пока не объявляют о победе и призывают политиков и общественность оставаться бдительными до самого конца кампании. Источник: The Washington Post