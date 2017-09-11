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11 сентября 2017 г.
11 сентября 2017 г.

Скотт Паттерсон, Джеймс Марсон | The Wall Street Journal

Glencore и Катар продали свою долю в "Роснефти" китайской компании в рамках соглашения на 9 млрд долларов

"Glencore и Катар договорились продать основную часть своей почти 20-процентной доли в российском нефтяном гиганте "Роснефть" китайской энергетической компании в рамках соглашения стоимостью примерно 9 млрд долларов", - пишет The Wall Street Journal.

Сделка, о которой швейцарская компания Glencore заявила в пятницу, дает китайской корпорации CEFC China Energy долю в 14,2% в "Роснефти", что усиливает растущие экономические отношения между Китаем и Россией. "Это также стало новым поворотом в сложной договоренности, имеющей целью собрать деньги для находящегося в затруднительном финансовом положении правительства президента Владимира Путина, путем продажи части "драгоценностей короны" российской энергетической промышленности", - отмечают авторы статьи Скотт Паттерсон и Джеймс Марсон.

"Glencore и Катарский суверенный фонд создали консорциум, чтобы купить долю "Роснефти" в размере 19,5% в рамках соглашения на 11,3 млрд долларов в декабре прошлого года, что стало для Москвы "денежной инъекцией" во время бюджетного дефицита, вызванного падением цен на нефть", - напоминает издание.

"Но в рамках сложной структуры соглашения настоящий пакет акций Glencore в "Роснефти" составил только около 0,5%, а Катара - чуть меньше 5%. Остальную часть сделки финансировали российские банки и итальянский банк Intesa Sanpaolo, которые планировали разделить риски, разместив заем в других банках", - пишет газета.

В июне The Wall Street Journal сообщила, что у Intesa возникли проблемы с поиском банков, готовых помочь ему профинансировать сделку.

"Соглашение делает CEFC третьим крупнейшим инвестором "Роснефти" после российского государства, которому принадлежит половина компании, и BP, владеющей около 20%", - говорится в статье.

Источник: The Wall Street Journal


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