11 сентября 2017 г. Скотт Паттерсон, Джеймс Марсон | The Wall Street Journal Glencore и Катар продали свою долю в "Роснефти" китайской компании в рамках соглашения на 9 млрд долларов "Glencore и Катар договорились продать основную часть своей почти 20-процентной доли в российском нефтяном гиганте "Роснефть" китайской энергетической компании в рамках соглашения стоимостью примерно 9 млрд долларов", - пишет The Wall Street Journal. Сделка, о которой швейцарская компания Glencore заявила в пятницу, дает китайской корпорации CEFC China Energy долю в 14,2% в "Роснефти", что усиливает растущие экономические отношения между Китаем и Россией. "Это также стало новым поворотом в сложной договоренности, имеющей целью собрать деньги для находящегося в затруднительном финансовом положении правительства президента Владимира Путина, путем продажи части "драгоценностей короны" российской энергетической промышленности", - отмечают авторы статьи Скотт Паттерсон и Джеймс Марсон. "Glencore и Катарский суверенный фонд создали консорциум, чтобы купить долю "Роснефти" в размере 19,5% в рамках соглашения на 11,3 млрд долларов в декабре прошлого года, что стало для Москвы "денежной инъекцией" во время бюджетного дефицита, вызванного падением цен на нефть", - напоминает издание. "Но в рамках сложной структуры соглашения настоящий пакет акций Glencore в "Роснефти" составил только около 0,5%, а Катара - чуть меньше 5%. Остальную часть сделки финансировали российские банки и итальянский банк Intesa Sanpaolo, которые планировали разделить риски, разместив заем в других банках", - пишет газета. В июне The Wall Street Journal сообщила, что у Intesa возникли проблемы с поиском банков, готовых помочь ему профинансировать сделку. "Соглашение делает CEFC третьим крупнейшим инвестором "Роснефти" после российского государства, которому принадлежит половина компании, и BP, владеющей около 20%", - говорится в статье. Источник: The Wall Street Journal