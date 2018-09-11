Американский телеканал платил Бутиной, чтобы та заполучила для его передачи Владимира Путина

Мария Бутина хвасталась связями с высокопоставленными кремлевскими чиновниками, и ей даже платили за выходы на Владимира Путина, сообщают журналисты ABC News Пит Мадден и Мэтью Моск.

Судя по электронной переписке в период с августа 2015 по ноябрь 2016 года, Бутина устраивала встречу между делегацией "Национальной стрелковой ассоциации" (NRA) и Сергеем Лавровым. Также она сотрудничала с Outdoor Channel в разработке телепередачи о "любви Путина к активному отдыху", в которой снялся бы сам российский президент.

В одной из переписок члены "Национальной стрелковой ассоциации" обсуждают предстоящую поездку в Россию и цитируют письмо ее организатора, Бутиной. "Почти весь ваш график составлен, - писала Бутина. - Мы ждем ответа от Министерства иностранных дел - господин Лавров хочет встретиться с вами, и мы работаем над тем, чтобы это устроить".

В переписке с одним из руководителей Outdoor Channel Бутина заявляла, что "ее знакомые непосредственно в администрации президента" были "ОЧЕНЬ рады (и в восторге)" в связи с предлагаемой телепередачей и ее политическим потенциалом.

В июне 2016 года Бутина писала: "Также я только что организовала поездку в США официальной делегации членов российского кабинета министров в Кремле, чтобы осенью они были наблюдателями на ваших президентских выборах. Это важно для вашего проекта, потому что они уже просили президента Путина участвовать в этой программе, чтобы привести пример отношений, которые могут быть у России с Америкой... и президентом Трампом".

Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл подтвердил подлинность писем, но заявил ABC News, что Бутина просто "пользуется выпадающими ей возможностями".

В NRA не ответили на просьбы о комментарии. Outdoor Channel заявил, что после поездки президента и исполнительного директора телеканала Джима Либераторе в Москву Бутину "впоследствии наняли, поскольку она преподнесла себя как человека, полезного в качестве местного консультанта". Ей платили 20 тыс. долларов в месяц, сообщил телеканал.

В Outdoor Channel заявили: "В 2015 году во время поездки NRA одной из стран, представляющих интерес в плане как потенциального зарубежного контента, так и рынка аудитории, была Россия, поскольку президент Путин открыто говорил о сохранении дикой природы и активном отдыхе, а Россия обладает масштабной культурой активного отдыха. Чтобы изучить возможность распространения [мобильного приложения с потоковым видео] на российском рынке и разработки российского контента, в том числе с участием Путина, господин Либераторе присоединился к поездке NRA в Россию. Его участие было исключительно коммерческим".

В письмах содержатся подробности того, как Бутина организовывала встречу высокопоставленных представителей NRA с влиятельными россиянами в декабре 2015 года в Москве. Поездку, по-видимому, спонсировала организация Бутиной "Право на оружие". Делегация NRA встретилась с Александром Торшиным, Дмитрием Рогозиным и Сергеем Лавровым. Роберт Дрисколл признал, что делегация встречалась с "несколькими тяжеловесами" в Москве, но это стало возможным благодаря связям Торшина, а не Бутиной.

Однако телеканалу Outdoor Channel Бутина в полной мере рекламировала свои политические умения. В августе 2015 года, когда Джим Либераторе намеревался создать передачу о Путине, бывший президент NRA Дэвид Кин написал Бутиной, что тот может присоединиться к поездке в Москву.

"Либераторе хочет сделать небольшую серию неполитических передач, которую он ориентировочно назовет "Путинская Россия" - о российском активном отдыхе, охоте, рыбалке и усилиях по охране природы, таких как попытки спасти амурского тигра", - писал Кин.

По возвращении из Москвы Либераторе писал Бутиной: "Между народами России и США есть сильная связь, которая на публике наблюдается или обсуждается нечасто. Это любовь к природным богатствам, которые есть у обеих стран и которые они стремятся защищать. Охрана окружающей среды является основополагающей для этих народов, и в Восточной Европе нет ее большего поборника, чем Владимир Путин".

В январе Бутина отправила другому топ-менеджеру Outdoor Channel договор о консультационных услугах, составленный для нее Полом Эриксоном (политтехнологом, с которым она состояла в романтических отношениях). Согласно договору, она получала бы 5 тыс. долларов ежемесячно за помощь телеканалу в "обеспечении сотрудничества с президентом Путиным и его подчиненными, чтобы снять его в одной или нескольких сериях передач о приключенческом туризме под ориентировочным названием "Неизвестная Россия".

Телеканал начал платить Бутиной в феврале, но та, видимо, связалась не с каким-нибудь влиятельным лицом в Кремле, а лишь с пресс-секретарем низшего уровня, обрабатывающим запросы от СМИ. От него ей приходили вежливые ответы, показывающие незаинтересованность в проекте.

К маю Outdoor Channel, похоже, разуверился в Бутиной, но та настояла на том, чтобы ей продолжали платить до августа. "Ни у одного западного СМИ и даже новостного агентства никогда не было таких выходов на президента Путина, - хвасталась она. - То, что мои знакомые всерьез это обдумывают, это прорыв".

В Outdoor Channel заявили: "Компания расторгла контракт с Бутиной спустя четыре месяца, поскольку она не смогла добиться успехов. Телеканал не интересовался российским контентом с июня 2016 года и сосредоточился на других странах и регионах".

С точки зрения Дрисколла, это еще один признак того, что Бутина не та, кем ее считает правительство. "Это показывает, что у нее нет особых связей и что она не сотрудница разведки, - сказал он. - Если бы она ею была, у нее, можно предположить, были бы знакомые получше, к которым она могла бы обратиться".