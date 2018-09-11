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11 сентября 2018 г.
11 сентября 2018 г.

Илья Архипов | Bloomberg

Соратники Путина терпят неудачу на выборах на фоне протестов против пенсионной реформы

Владимир Путин познал, что такое народный гнев, вызванный его планами повысить пенсионный возраст. На региональных выборах избиратели отвернулись от правящей партии, а в ходе протестов против реформы сотни человек были задержаны, сообщает журналист Bloomberg Илья Архипов.

В четырех регионах, в основном на востоке страны, кандидаты в губернаторы от "Единой России" вынуждены идти на второй тур. В рамках двух избирательных кампаний они уступили коммунистам и националистам, набрав всего 32% голосов на выборах, которые обычно жестко контролируются Кремлем.

"Эти выборы - поражение для властей, - считает политолог из МГИМО Валерий Соловей. - Так проявляется падение рейтингов Путина".

"Единая Россия" также потерпела поражение от коммунистов на выборах в три региональных парламента. "Пропутинская партия удержала власть по итогам 17 губернаторских выборов, в том числе на пост мэра Москвы, где Сергей Собянин набрал 70% голосов при явке всего 31%. Ее сильные показатели отчасти объясняются жесткими ограничениями, не позволившими кандидатам от оппозиции попасть в списки кандидатов, а также доминированием в государственных СМИ", - поясняет автор статьи.

Масштаб электоральных неудач "Единой России" - ситуация уникальная, полагает член высшего совета партии политолог Дмитрий Орлов. "Это не поражение Кремля, а сбалансированный результат в тех условиях, в которых проводились выборы", - сказал он.

"Неожиданные неудачи" партии - "бомба по типу настроений 2011 года", когда из-за предполагаемой подтасовки бюллетеней разразились крупнейшие в эпоху Путина протесты, написал в Facebook политолог Кирилл Рогов.

Источник: Bloomberg


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