Сирия: первое наступление России уже идет

"Битву за Идлиб Россия предваряет волной пропаганды", - пишет на страницах Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"Существует риск повторной эскалации войны в Сирии, а вместе с ней и конфронтации между Россией и Западом, - полагает автор статьи. - Те, кто стоит у власти в России, от представителей Генштаба до Владимира Путина, на протяжении нескольких недель предсказывают подготовку исламистами провокации с использованием химического оружия".

В районе Идлиба уже были случаи применения химических боевых веществ, напоминает Шолль. Самая разрушительная атака пришлась в апреле 2017 года на город Хан-Шейхун. Тогда представители российской армии заявили, что сирийская бомба случайно упала на фабрику по производству химического оружия боевиков.

"Этот сценарий грозит повториться", - считает журналист. "Крупная наступательная операция сирийских правительственных войск и их союзников на Идлиб будет сопровождаться либо настоящими, либо инсценированными химическими атаками, - заявил в разговоре с изданием российский эксперт по Ближнему Востоку Александр Шумилин. - С помощью пропаганды Россия перестраховывается, предупреждая заранее о провокациях".

"В Идлибе Россия имеет дело и с Турцией, - замечает Шолль. - Хотя сильно рассорившаяся с США страна-участница НАТО с некоторого времени выступает в Сирии заодно с Москвой, она все еще считается покровительницей суннитов на северо-западе Сирии". "Только никто не знает точно, где проходит красная линия турок, в новой химической атаке или массированной бомбардировке мирного населения", - передает издание слова эксперта Шумилина.

"Чтобы защититься от поддерживаемого Россией наступления Асада, повстанцам Идлиба необходима продолжительная тактическая поддержка с воздуха. Окажут ли ее Турция или Запад - большой вопрос", - резюмирует Шолль.