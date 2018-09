11 сентября 2018 г. Эрин Деркин | The Guardian Рассадник рака: спустя 17 лет после терактов 11 сентября эта болезнь не отступает Тысячи людей, живших и работавших в Нижнем Манхэттене, в Нью-Йорке, подверглись воздействию токсинов в результате терактов 11 сентября, пишет журналистка The Guardian Эрин Деркин. Джон Мормандо, марафонец и триатлонист, был в своей лучшей форме, когда в марте заметил у себя на груди небольшую шишку. Он терялся в догадках, чем объясняется его редкий диагноз - менее 1% случаев заболевания раком молочной железы встречается у мужчин. Затем коллеги напомнили ему, что он работал рядом с местом атаки на Всемирный торговый центр. "Мы вернулись к работе ровно через неделю после 11 сентября, хотя башни все еще горели и все вокруг нас рушилось. Нам сказали, что воздух в порядке и нам нужно вернуться к работе, - рассказал Мормандо. - Это была глупость. Это было ужасно. Запах в центре был таким едким, насколько это вообще можно себе представить. И здания все еще были в огне. Эти здания горели месяцами". Мормандо - один из как минимум 15 мужчин, находившихся рядом с "Граунд-Зиро", у которых диагностирован рак груди. Нью-Йорк приближается к печальному рубежу, пишет автор статьи: раковые заболевания, связанные с 11 сентября, обнаружены почти у десяти тысяч людей. В целом патологии, связанные с 11 сентября, подтверждены более чем у 43 тыс. человек. "Эта токсичная пыль очень демократична. Неважно, студент ты, или пожарный, или мультимиллионер из Goldman Sachs. Она действует на всех и убивает всех", - сказал адвокат Майкл Бараш. Фирма Бараша представляет интересы 25 человек, которые в период терактов были студентами и у которых в 20-30-летнем возрасте нашли рак. У гораздо большего числа людей есть хронические респираторные и желудочно-кишечные заболевания - в том числе у выпускников средней школы "Стайвесант", находившейся в трех кварталах от "башен-близнецов". Агент ФБР Лу Либер была в числе ликвидаторов. По ее воспоминаниям, когда 12 сентября она села в машину и включила кондиционер, он плевался пылью, и та месяцами оставалась в системе обогрева. У Либер обнаружили два вида рака. "Нижний Манхэттен превратился в рассадник рака", - сказала она. В мемориал жертвам терактов 11 сентября вносят изменения, пишет Деркин. Планируется создать выложенную камнями тропинку в память о тех, кто умер от болезней, связанных с токсинами, которые оказались в воздухе на месте теракта. "Число жертв, я думаю, не будет укладываться в голове", - заявила президент музея Элис Гринвальд. Источник: The Guardian