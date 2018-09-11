Посол в сетчатых колготках и опровержение слухов о смерти профессора: новости о второстепенных персонажах "Рашагейта"

Англоязычная пресса публикует новости и слухи о второстепенных персонажах "Рашагейта" - экс-советнике Трампа Джордже Пападопулосе и мальтийце-профессоре Джозефе Мифсуде. Мифсуд известен тем, что якобы рассказал Пападопулосу, что у России есть электронные письма Хиллари Клинтон, а также обещал организовать встречу кандидата в президенты США Трампа с президентом Путиным. В минувшую пятницу появилась информация, что Мифсуда нет в живых. Но сегодняшние заметки в англоязычной прессе нагнетают интригу. Друг Мифсуда опроверг слухи о его смерти, а Пападопулос призвал разоблачить... экс-посла Австралии в Великобритании.

"Джордж Пападопулос обрушился на австралийского посла, который на него настучал" - сообщает в заголовке Buzzfeed. Журналист Джош Тейлор поясняет, что мишенью критики стал Александер Даунер.

"В мае 2016 года, в лондонском баре, Пападопулос сказал Даунеру, который тогда был австралийским послом в Британии, что знает, что у России есть информация, которая поставит Хиллари Клинтон в неловкое положение. Даунер, по некоторым сведениям, передал эту информацию австралийскому правительству, а оно - американским властям", - поясняет издание, ссылаясь на декабрьскую публикацию The New York Times.

И вот теперь, в понедельник вечером, Пападопулос в серии записей в Twitter заявил, что Даунер захотел с ним встретиться "при невероятно подозрительных обстоятельствах".

Он написал: "Я нашел крайне странным, что Даунер, скандально известный в Австралии тем, что носил женские сетчатые колготки, пригласил меня, чтобы "приказать" мне больше не "беспокоить" его доброго друга Дэвида Кэмерона. И сказал мне, что мои взгляды враждебны британским интересам". Издание поясняет: Даунер сфотографировался в колготках в 1996 году ради благотворительной кампании".

Пападопулос так проанализировал встречу: "По сути, что мы имеем: друг г-жи Клинтон, связанный с MI-6 и частными разведывательными организациями в Лондоне, прощупывал меня насчет моих связей с энергетическим бизнесом на шельфе Израиля. И ничего об американо-австралийских отношениях".

Пападопулос утверждает, что, насколько помнит, вообще не говорил с Даунером об электронной переписке г-жи Клинтон.

"Какая-то организация или орган направила его для встречи со мной", - заключил Пападопулос, подразумевая Даунера.

"Полагаю, что ради блага нашей республики и чистоты расследования пора разоблачить Даунера точно так же, как Кристофера Стила" (экс-сотрудника британских спецслужб; в статье Стил ошибочно назван экс-сотрудником ЦРУ. - Прим. ред.).

"Загадочный человек, который был связующим звеном между штабом Трампа и Россией, не умер, а живет под секретным именем" - сообщает в заголовке Daily Mail. Журналистка Эмили Гудин поясняет: "В пятницу Национальный комитет Демократической партии (DNC) заявил в правовых документах, что Мифсуда, возможно, нет в живых".

Но швейцарский юрист Стефан Ро, которого газета называет "близким другом и советником Мифсуда", сообщил в интервью сайту Daily Caller, что это "чушь".

"Я получил информацию из очень надежных источников. Они говорят, что он жив, что у него другое имя и он где-то живет, в хороших местах", - заявил Ро.

"Ро, совладелец римского университета Link Campus, где когда-то преподавал Мифсуд, сказал, что в разговоре с ним Мифсуд прямо отрицал, что разговаривал с Пападопулосом об электронных письмах Клинтон", - сообщает газета.

"Мифсуда никто не видел и ничего о нем не слышал с ноября 2017 года, после того, как спецпрокурор Мюллер объявил, что Пападопулос признал себя виновным в ложных показаниях ФБР о своих контактах с этим профессором", - говорится в статье.

"DNC, который подает в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks по обвинениям во вмешательстве в выборы 2016 года, заявил в документе, представленном в суд в пятницу, что, как он полагает, всем ответчикам по делу вручены повестки, "за исключением Мифсуда (который безвестно отсутствует и, возможно, скончался)", - сообщает газета.