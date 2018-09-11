"Путин познал, что такое народный гнев"

Слияние молодежного и социального протеста достигло нового качества на фоне недовольства российского общества анонсированной пенсионной реформой, пишут западные СМИ. Некоторые аналитики призвали не воспринимать результаты воскресных выборов как поражение Кремля, однако признают, что жесткая зачистка избирательного поля от либеральных партий усилила коммунистов как главных оппозиционеров. До революционной ситуации далеко, но Кремлю пора задуматься: россияне не будут мириться со всем без исключения.

На следующий день после региональных выборов судьба более тысячи россиян, задержанных во время антиправительственных протестов по всей стране, все еще неясна, передает корреспондент The Wall Street Journal Энн Симмонс. По данным "ОВД-Инфо", в воскресенье были задержаны 1018 человек, из них 452 - в Петербурге.

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что протесты были несанкционированными и власти действовали согласно закону", - сообщает автор статьи. По словам Пескова, несколько хулиганов напали на полицейских, а несовершеннолетних провоцировали на участие в демонстрациях.

Протесты прошли в день выборов губернаторов в 22 регионах. "По словам аналитиков, результаты выборов были предопределены, поскольку большинство кандидатов являются сторонниками Путина или были утверждены подконтрольными Кремлю городскими советами", - пишет Симмонс.

Хотя правящая партия "Единая Россия" получила лидирующие показатели, четырем кандидатам в губернаторы, которых поддерживает Кремль, предстоит второй тур. В некоторых региональных парламентах правящая партия также уступила места Коммунистической партии и ЛДПР.

"Некоторые аналитики призвали не воспринимать результаты как масштабное поражение Кремля", - отмечается в статье. "Не следует преувеличивать важность этих результатов, - считает заместитель директора Института Кеннана Уильям Померанц. - Путин спокойно остается у руля. Но неожиданным последствием стало то, что Путин, перекрыв политику для либеральных партий, только усилил Коммунистическую партию как главную оппозиционную партию. И она лишь укрепит свое положение, воспользовавшись вопросом о пенсиях".

"Результаты выборов в России редко становятся сюрпризом - в том числе в регионах. Как правило, отлаженная политическая машина на местах гарантирует победу верным Кремлю кандидатам из путинской "Единой России", - пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин. В прошлое воскресенье, однако, в ходе региональных выборов в России не все пошло сообразно планам Кремля - в том числе и из-за недовольства россиян пенсионной реформой.

"Россияне стали замечать: предложенный Путиным в свое время общественный договор - демократия только на бумаге, взамен растущее благосостояние - больше не работает. Теперь жизнь становится не лучше, а хуже", - говорится в статье.

"Пока ситуация далека от реального восстания против действующего порядка. В большинстве регионов победу одержали кандидаты от партии власти, в том числе и в Москве, где друг Путина мэр Сергей Собянин сохранил за собой должность. И даже если во втором туре в четырех регионах победят конкуренты кандидатов от "Единой России", это не означает, что к власти придут независимые оппозиционеры - новые чиновники также будут подконтрольны Кремлю. Тем не менее, для Кремля настало время осознать: россияне не намерены мириться со всем без исключения", - резюмирует журналист.

"Соратники Путина терпят неудачу на выборах на фоне протестов против пенсионной реформы" - так озаглавлен материал Bloomberg.

Владимир Путин познал, что такое народный гнев, вызванный его планами повысить пенсионный возраст. На региональных выборах избиратели отвернулись от правящей партии, пишет журналист Илья Архипов.

В четырех регионах, в основном на востоке страны, кандидаты в губернаторы от "Единой России" вынуждены идти на второй тур. В рамках двух избирательных кампаний они уступили коммунистам и националистам, набрав всего 32% голосов на выборах, которые обычно жестко контролируются Кремлем.

"Эти выборы - поражение для властей, - считает политолог из МГИМО Валерий Соловей. - Так проявляется падение рейтингов Путина".

Масштаб электоральных неудач "Единой России" - ситуация уникальная, полагает член высшего совета партии политолог Дмитрий Орлов. "Это не поражение Кремля, а сбалансированный результат в тех условиях, в которых проводились выборы", - сказал он.

"Неожиданные неудачи" партии - "бомба по типу настроений 2011 года", когда из-за предполагаемой подтасовки бюллетеней разразились крупнейшие в эпоху Путина протесты, написал в Facebook политолог Кирилл Рогов.

"Переизбрание мэра Москвы и доверенного Путина Сергея Собянина прошло беспроблемно. (...) Однако авторитарные системы быстро теряют свою уверенность. У автократов нет настоящей связи с избирателями", - считает журналист немецкой Tageszeitung Клаус-Хельге Донат.

"С тех пор как Путин поднял пенсионный возраст, его тоже затянуло в водоворот. (...) Социальные протесты против повышения пенсионного возраста представляют для системы большую опасность, чем любая критика о нехватке демократии из рядов предсказуемой оппозиции", - полагает автор статьи.

"Слияние молодежного и социального протеста достигло нового качества, - продолжает журналист. - Поэтому с почти тысячей арестов государство долго не церемонилось".

"До революционной ситуации еще долго. Ясно, что в долгосрочной перспективе Кремлю придется найти ответ. Но на какие средства? Ведь даже военные отвлекающие маневры стоят денег", - отмечает Хельге-Донат в заключение.

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