Отказ от мяса может вдвое сократить расход воды в сельском хозяйстве

"Некоторые продукты питания вредят не только здоровью. Их производство наносит ущерб и окружающей среде. Отказ от мяса мог бы вдвое сократить расход воды, необходимой для производства продуктов питания", - сообщает австрийское издание Kurier.

Ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии в Испре (Италия) проанализировали данные о расходе воды в сельском хозяйстве во Франции, Великобритании и Германии за период с 2007 по 2011 год.

"В целом, жители всех сопоставленных территориальных единиц едят слишком много сахара, масла и жиров, (красного) мяса, а также молока и сыра", - сообщают ученые на страницах научного журнала Nature Sustainability. К тому же французы и немцы в среднем едят слишком мало фруктов и овощей. Жители Великобритании и Германии потребляют слишком мало рыбы и пьют слишком много алкоголя, передает издание.

Ученые пришли к выводу: "В зависимости от актуального потребления переход на здоровое питание с малым содержанием мяса может сэкономить от 11 до 35% воды. Питание без мяса, но с рыбой сэкономило бы 33-55% воды, а чисто вегетарианский образ жизни - 35-55%".

В настоящий момент расход воды при производстве продуктов питания составляет, например, в Германии 2929 л в день на душу населения, во Франции - 3861 л. Это, среди прочего, связано с тем, что французы пьют больше вина, расход воды для производства которого составляет 732 литра на килограмм, отмечает автор публикации.

По мнению авторов исследования, результаты анализа можно использовать и в политике, регулируя производство продуктов и их потребление с помощью политических мер, передает Kurier.