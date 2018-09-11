Будущие тенденции информационной войны, проводимой Россией

"Это не доказательство "русофобии", а просто констатация того, что все недавние вмешательства в референдумы (Нидерланды, "Брекзит", Каталония) и в выборы (США, Франция, Германия) так или иначе связаны с Россией", - считает Жан-Батист Жанжэн Вильмер, директор Института стратегических исследований Военной школы (IRSEM).

Такой вывод вытекает из 200-страничного доклада, опубликованного 4 сентября в Военной школе, под названием "Манипулирование информацией". Доклад о вызовах для наших демократий был составлен Центром анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) Министерства Европы и иностранных дел и Институтом стратегических исследований Военной школы (IRSEM), пишет в своем блоге главный редактор французского издания La Croix Жан-Кристоф Плокен.

"Российское стратегическое сообщество говорит о "войне нового поколения", тем самым обозначая растущее использование невоенных средств нелетального действия (то, что американцы называют political warfare)", - говорится в докладе. В такой войне "главное поле битвы - это сознание, восприятие и стратегические расчеты противника".

Излюбленной мишенью становится общественное мнение. Цель манипуляторов - не столько внушить правду, сколько дискредитировать информационные системы преследуемых стран, усилить напряженность между сообществами, распространяя искаженную информацию, разливая яд сомнения с тем, чтобы "ухудшить совместное житие", поясняет автор блога.

Доклад возвращается к подробному рассмотрению Macron Leaks, этой попытки повлиять на французские президентские выборы 2017 года в пользу Марин Ле Пен. Хотя всегда трудно в точности выявить источник кибератак, все указывает на то, что такие действия были согласованы с российскими спецслужбами, в частности, через такие СМИ, как Sputnik и RT, говорится далее.

Плокен делает краткий обзор "будущих тенденций российской информационной войны", отраженных в докладе.

"1. Кинетизация. Наблюдается растущий интерес российских игроков к физическому уровню, то есть к инфраструктурам коммуникации. Этот интерес проявился не во время аннексии Крыма, но, несомненно, был усилен этой операцией, в ходе которой Москве удалось непосредственно вмешаться в то, какая информация поступала к населению полуострова, когда были буквально перерезаны интернет-кабели и телефонные провода", - полагают авторы доклада.

"В долгосрочной перспективе Москва больше всего интересуется такими двумя физическими уровнями, как подводные кабели - уже много лет известно, что они могут быть взломаны - и космические спутники - вокруг них нередко были замечены определенные ухищрения", - говорится в докладе.

"2. Персонализация. Индивидуализация кибератак - не новость, о чем свидетельствует использование сначала советскими, потом российскими спецслужбами метода компромата, то есть компрометирования мишени, тем самым пойманной и подвергающейся манипулированию. В интересующей нас здесь информационной сфере такая тенденция в ближайшие годы может принять следующие формы".

"Персонализированные атаки посредством SMS", - говорится в докладе.

"Персонализированные атаки могут быть направлены на военных, выполняющих операцию, как это происходило на Украине: современной версией сбрасывания листовок с самолета является отправка текстовых сообщений по телефону (SMS). Украинские солдаты уже получают сообщения, которые нацелены на подрыв их морального духа или их сплоченности, например, смысл сообщений в том, что военнослужащие "окружены и брошены". Далее, через несколько минут, сообщения получают их семьи, где объявлено о смерти их сына, брата или отца, убитого врагом, - что, как правило, вызывает обращения членов семей к военнослужащим и позволяет посредством концентрации сигналов обнаружить их местоположение, а затем осуществить против них бомбардировку - превращая отправленные SMS в нечто вроде срежиссированного пророчества", - цитирует доклад Плокен.

Очередная форма персонализации - это "использование информации через социальные сети".

Персонализированные кибератаки могут также касаться гражданских лиц, будь то политики, высокопоставленные чиновники и различные деятели, говорится в докладе.

"3. Нормализация. Наблюдается расширение списка СМИ, транслирующих тезисы Кремля. Те СМИ, которые представляются слишком тесно с ним связанными (RT и Sputnik) и/или слишком открыто отстаивают его позиции, теперь ясно обозначены как орудия пропаганды", - говорится в докладе.

"Кремль, несомненно, будет больше инвестировать в сам факт "обращения" отдельных деятелей, не известных своей пророссийской направленностью, или передавать свои отдельные месседжи в крупнейших традиционных СМИ, то есть будет действовать путем "мейнстримизации" или нормализации информации, что будет гораздо труднее подавить. Грубая дезинформация, абсурдные фейковые новости, информационно-развлекательные сайты являются оружием массового развлечения: их отвлекающие действия способствуют более тонкому, а значит, более опасному манипулированию", - цитирует доклад автор блога.

"4. Проксизация. Европа и Северная Америка являются слишком очевидным пространством, к тому же перенасыщенным контрмерами, с очень образованным и чувствительным населением, так что следует ожидать расширения поля битвы на новых фронтах, в частности, в Африке и Латинской Америке", - считают авторы доклада.

"Чтобы ослабить Европу, русские могут использовать эти народы в качестве промежуточного звена. Такое явление уже наблюдается в странах Магриба, где российские инвестиции значительны, и не только по энергетическим соображениям. Магрибское население уже широко обрабатывается пропагандой со стороны российских СМИ на арабском языке, которые передают антиевропейские послания, при этом эти народы выступают лишь в роли косвенной мишени, посредника. Цель состоит в том, чтобы эти народы, которые ежедневно находятся на связи со своими семьями и близкими, живущими в Европе, передавали им эти месседжи и убеждали их в том, что европейские СМИ им лгут и что европейцы относятся к ним враждебно", - говорится в докладе.

"Выявленные тенденции в будущем должны усилиться, что вызывает озабоченность. Еще более важно осознать то, что они станут все менее обособленными: следует опасаться их массового распространения и диверсификации игроков - того, что завтра многие станут делать то, что долгое время делали одни лишь русские, и делать столь же хорошо", - приводит цитату из доклада главный редактор La Croix.