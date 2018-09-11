Болезнь Альцгеймера - выдыхающийся миф?

Доктор нейробиологии, приват-доцент медицинского факультета Университета Женевы, психолог-психотерапевт в Университетских больницах Женевы Фабьенна де Бильбао приветствует решение Франции больше не покрывать затраты на лекарства против болезни Альцгеймера, сочтенные дорогими, бесполезными и опасными. В своей статье в издании Le Temps она призывает швейцарские медицинские органы власти последовать этому примеру.

Во Франции министр солидарности и здравоохранения Аньес Бузин объявила о прекращении покрытия затрат на медикаменты против болезни Альцгеймера. Смелое решение в стране, где из-за близости различных лобби к власти отправляют в отставку наиболее активных министров, полагает автор статьи. Пошатнется ли империя Альцгеймера? Излишнюю дороговизну, бесполезность и опасность таких медикаментов раскрывает профессор Оливье Сан-Жан и Эрик Фавро в книге "Болезнь Альцгеймера: большой обман", выпущенной в 2018 году.

Тогда как альцгеймеровская угроза продолжает свирепствовать, эта достойная книга уточняет: обычно медицина служит для ослабления страдания, а не для его отягчения. Она создана для больных, а не для врачей. В том же русле высказывает свое мнение известный профессор Брюно Дюбуа, инициатор исследований по борьбе с болезнью Альцгеймера. В январе 2015 года на телеканале France Inter, думая, что он не в эфире, Дюбуа признался: "Есть столько гораздо более важных вещей, чем разговоры о лекарствах, которые ни на что не годны! Я знаю, что они не приводят ни к чему, но я вынужден говорить, что они немного помогают, потому что иначе это приводит больных в отчаяние..."

Подготовленное Американской психиатрической ассоциацией "Руководство по диагностике и статистике душевных расстройств" (Diagnostic and Statistics Manual, DSM) вводит категорию болезней, имеющих опознаваемое патологическое основание, что применимо к первому встречному: признавать старость болезнью - очень доходный рынок. Это экономическая прорва для токсичных лекарств очень плохого качества, комментирует де Бильбао.

"С учетом побочных эффектов таких лекарств, я уверен, что людей, которые от них умерли, куда больше тех, у кого память улучшилась", - заявил последний президент Комиссии по прозрачности Высшего органа здравоохранения Франции.

"Болезнь Альцгеймера не является болезнью в строгом смысле слова, это результат социального конструирования в вопросах старения", - писал в Le Temps в 2013 году психоаналитик Марио Сифали.

Несмотря на констатацию поражения и притом, что фармацевтические фирмы отказываются от своих клинических испытаний, некоторые могикане без всяких угрызений совести продолжают упорствовать. Их аргумент: если медикаменты не действуют, то это оттого, что их не прописали достаточно рано... Отсюда возникает неистовство в назначении лекарств, без учета возможного риска, а также упорный, медийно раскручиваемый отказ признать "когнитивный упадок сил" как неотъемлемую часть нашей нормальности. А может, шумное медийное рекламирование является лишь отражением перебранки между слишком эгоцентричными экспертами? - задается вопросом автор статьи.