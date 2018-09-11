Американский боец MMA занял выборную должность, выдвинувшись от путинской "Единой России"

"Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон, в мае получивший российское гражданство, победил в Красногорске на выборах в качестве представителя партии Владимира Путина "Единая Россия", - сообщает журналистка Newsweek Кристина Маза, сославшись на предварительные результаты выборов, состоявшихся в воскресенье.

Издание сообщает, что Монсон "родом из Миннесоты, но знаменит тем, что восславляет советскую и русскую культуру". Автор отмечает, что у Монсона есть почетное гражданство Абхазии и гражданство ЛНР.

"Он называет себя независимым в политическом отношении, но "Единая Россия" попросила его баллотироваться". "Увы, я узнал, что в компартии в России нет коммунистов", - написал он в понедельник в Twitter, объясняя, почему не баллотировался по списку компартии, хотя он пламенный коммунист. В его биографии в Twitter сказано, что он анархо-коммунист", - говорится в статье. На просьбы издания о комментариях Монсон не откликнулся.