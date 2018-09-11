Американская рабочая группа утверждает, что растущее российское и китайское влияние может "высечь искру" экстремизма

"В новом докладе рабочая группа, которую возглавляют бывшие руководители комиссии по расследованию событий 11 сентября 2001 года, утверждает, что расширяющееся экономическое и военное влияние России и Китая может способствовать экстремизму в развивающихся странах и США должны взаимодействовать с остальным миром в попытках не допустить, чтобы эта угроза осуществилась", - сообщает POLITICO. Обозреватель Нейхал Тузи поясняет, что доклад "Рабочей группы по экстремизму в нестабильных государствах", созданной по просьбе Конгресса США, опубликован сегодня, в годовщину терактов 11 сентября. "Он появился в момент, когда президент Трамп выдвигает инициативы в адрес российского президента Путина и других автократов, а также пытается урезать расходы на помощь другим странам и в необычном масштабе рвет отношения с традиционными демократическими союзниками Америки", - говорится в статье.

Доклад подготовлен под руководством экс-губернатора Нью-Джерси Тома Кина и экс-конгрессмена Ли Гамильтона. Кин был председателем "Комиссии 9/11", а Гамильтон - ее вице-председателем. Издание подчеркивает, что документ не содержит критики в адрес Трампа, но многие выводы противоречат личному подходу Трампа к внешней политике.

Авторы доклада призывают США активнее препятствовать укоренению экстремистских идей в уязвимых странах.

"При движении вперед приоритетной задачей политики США должно быть укрепление нестабильных государств - нужно помогать им вырабатывать невосприимчивость к тревожному росту насильственного экстремизма в их собственном обществе", - говорится в документе.

"Тем временем такие страны, как Россия и Китай, выдвигают более широкие инициативы по экономическому и военному взаимодействию с правительствами "нестабильных государств". Помощь, которую предлагают Китай и Россия, - как-то кредиты или военная помощь - обычно не увязана с требованиями уважать права человека, демонстрировать транспарентность или другие аспекты надлежащего госуправления. Это позволяет Китаю и России наращивать их влияние, а также "позволяет хищническим правительствам избегать реформ и, как было доказано, повышает уровень коррупции". Возрастает вероятность того, что население развивающихся стран утратит веру в свои правительства и в результате охотнее станет поддерживать альтернативную власть, которую сулят экстремисты", - пишет издание.

В докладе сказано, что в Африке "Москва - крупнейший поставщик оружия, намного превосходящий остальных", а Китай - "крупнейший торговый партнер и кредитор" Африки.

"В свою очередь, региональное соперничество - например, между Ираном и Саудовской Аравией - подогревает насилие, экстремистскую идеологию и отчаяние на Ближнем Востоке и в Северной Африке", - говорится в статье.