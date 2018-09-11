Экофеминизм - движение, почти неизвестное французам

В отличие от того, что можно было бы подумать в первую очередь, это движение не ограничивается простым соединением феминизма и экологии, пишет журналистка Од Лорьо на портале Slate.fr.

Слово "экофеминизм" существует уже более сорока лет, между тем вы, наверное, никогда о нем не слышали или узнали только недавно. Если описать просто, то экофеминизм - это движение, которое сочетает в себе феминизм и борьбу за экологию, говорится в статье.

"Фундаментальный тезис экофеминизма - поддержание неразрывной связи между эксплуатацией женщин и эксплуатацией природы, или между капитализмом, склонным к экоциду, и патриархатом. Это две стороны одной медали, одной исторически сложившейся модели цивилизации", - поясняет Жанна Бюргар Гуталь, профессор философии и специалист по экофеминизму.

Экофеминизм зародился в США сразу же после культурной революции 1970-х годов. В это время вокруг антиядерной борьбы внезапно возникло экологическое сознание. Как и другие виды борьбы 1970-х годов, оно оказалось в одной связке с искусством, о чем свидетельствует первый масштабный экофеминистский митинг, напоминает журналистка.

Он произошел 17 ноября 1980 года в Арлингтоне (штат Вирджиния). Тысячи женщин направились к Пентагону, месту "имперской мощи, которая нам всем угрожает", согласно совместному заявлению, опубликованному в тот день, говорится в статье. "Это было очень зрелищно, - рассказывает Эмили Хаш, доцент философского отделения Университета Париж X - Нантер. - Женщины следовали друг за другом, держась за руки, вдоль решеток Пентагона, украшали их, запирали висячими замками, прикрепляли к ним шерстяные нити, фотографии и т.д.".

Экофеминистская борьба выдохлась в 1990-е годы, с окончанием холодной войны и трансформацией ядерной угрозы. А может, еще потому, что теоретическое обоснование экофеминизма было не так легко понять, считает Жанна Бюргар Гуталь.

Одно из главных понятий экофеминизма называется reclaim - термин, взятый из экологии, который можно перевести как "возрождение" или "восстановление" природы и женственности, говорится в статье.

Посредством этого понятия активистки стремятся очертить третий путь между либеральным феминизмом Симоны де Бовуар, очень критично настроенной в отношении идеи о природе и женственности, и неким феминизмом, называемым дифференциалистским, который ратует за различие полов и превозносит так называемые женские качества (такие как мягкость, часто ассоциируемая с женщинами). Reclaim пытается придать большую значимость деятельности, считающейся женской - это забота о детях или время, проведенное за приготовлением еды, но при этом отделяя ее от женского фирменного знака и соединяя ее с экологической политикой, комментирует Лорьо.

Чтобы восстановить, надо сначала разрушить. Экофеминистская мысль изо всех сил старается скрупулезно разбирать, анализировать, критиковать капитализм, обвиняя его в том, что он одновременно поработил женщин и природу, указывает автор статьи.

Нет капитализма без эксплуатации природных ресурсов, тем более нет капитализма без эксплуатации большого количества рабочих рук. И только руки и чрево женщин могут их предоставить, говорится в статье.

Долгое время женщинам платили за их труд меньше, чем их коллегам-мужчинам (так происходит и сегодня), указывает журналистка. Мизогиния позволяет компаниям экономить за счет женщин.

А что же во Франции? Хотя слово "экофеминизм" впервые было употреблено в 1974 году француженкой, активисткой и бывшей коммунисткой Франсуазой Добон, это движение не получило большого распространения во Франции, говорится в статье.

Если копать глубже, то в 1970-е годы экофеминизм пострадал из-за значимости марксистского движения во Франции, мало склонного к экологическим вопросам, но прежде всего, из-за сильного воздействия идей Симоны де Бовуар, которая развенчала понятие "природы". Женщин слишком много угнетали в силу так называемой "природы". Например, предписывая им то, что их "естественная" роль - забота о детях, а не политическая деятельность. У многих французских феминисток при слове "природа" в качестве рефлекса возникало желание вытащить револьвер, и их можно понять, иронизирует Лорьо.

Ко всем этим соображениям следует добавить то, что в доинтернетовскую эпоху информация распространялась плохо. Сегодня концепция экофеминизма набирает силу благодаря соцсетям - и по мере того, как экологические проблемы становятся все более неотложными, резюмирует автор статьи.