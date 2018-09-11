17 лет после теракта 11 сентября: эти теории заговора упорно продолжают существовать

"Вряд ли о каком-либо другом событии существует так много теорий заговора, как об 11 сентября 2001 года. Спустя 17 лет после разрушительных терактов некоторые из теорий упорно продолжают существовать, какими бы абсурдными они ни были", - пишут журналисты Stern Финн Рюттен, Нильс Крузе и Александр Мейер-Тоэне.

В США существует целое движение, члены которого называют себя Truther ("правдоискатель") и ставят под сомнение официальную версию произошедшего. Через интернет они распространили свои идеи по всему миру, повествуют авторы публикации.

"Уже спустя несколько дней после терактов люди начали рассматривать скорость, с которой обрушились башни, как повод для сомнений, - продолжают журналисты. - Сторонники теории заговора по сей день считают, что с такой скоростью здания могли обрушиться только при контролируемом подрыве. Толчок развитию этого тезиса дала и опубликованная в 2016 году статья в авторитетном научном журнале EuroPhysicsNews. (...) Как аргументируют скептики, один только пожар еще никогда не приводил к обрушению зданий с несущими стальными конструкциями. Не считая землетрясения в Мексике в 1985 году, ни одно такое здание не обрушилось иначе как в результате контролируемого взрыва".

"Теракты 9/11 были результатом работы инсайдеров, уверены многие конспирологи. Согласно этой версии, само правительство CША дало поручение на исполнение терактов, чтобы оправдать последующие военные вторжения на Ближнем Востоке и контролировать население", - говорится далее.

Согласно одному из вариантов этой теории, правительство знало о планировавшихся терактах, но не воспрепятствовало им, чтобы потом иметь возможность продвигать свою военную программу. "В качестве оснований для войны так называемые скептики 9/11 приводят стратегические интересы, такие как обеспечение нефтяных ресурсов и зон влияния США. Чтобы это осуществить, силы противовоздушной обороны США якобы получили приказ не вмешиваться в происходящее", - передают Рюттен, Крузе и Мейер-Тоэне.

"В то время как предыдущие теории, хотя и высосаны из пальца, но, по крайней мере, находятся в рамках теоретически возможного, теория No plane ("Не самолеты") показывает, насколько в конспирологическом болоте все может доходить до абсурда, - комментируют журналисты. - Согласно этой теории, самолеты никогда не врезались во Всемирный торговый центр и Пентагон. Транслировавшиеся в прямом эфире по всему миру репортажи из Нью-Йорка были манипуляцией американского военно-промышленного комплекса, а для многочисленных сообщений очевидцев привлекались агенты".

"Как и у большинства теорий заговора, у теорий об 11 сентября есть ключевая проблема: в них должно было быть посвящено очень большое количество людей", - резюмируют журналисты. Они ссылаются на математическую модель ученого из Оксфордского университета Дэвида Роберта Граймса, подтверждающую, что чем больше людей знают о какой-либо тайне, тем выше вероятность того, что она будет раскрыта. Граймс подсчитал, что в мнимой инсценировке высадки американцев на Луну должны были участвовать около 400 тыс. человек (сотрудников NASA), и этот заговор, по подсчетам ученого, раскрылся бы уже спустя 3 года и 8 месяцев.