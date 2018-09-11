2,3 тыс. американцев обратились в прошлом году к экстренной медицинской помощи - из-за пиццы

"Тонкое, хрустящее тесто, покрытое нежным расплавленным сыром: пицца вкусна, сытна - и, очевидно, опасна, - сообщает немецкое издание Stern. - Об этом говорят цифры, опубликованные американским ведомством по защите прав потребителей. По оценке ведомства, только в 2017 году из-за итальянского лакомства в отделения экстренной медицинской помощи при больницах обратились 2,3 тыс. американцев. Некоторые из них получили повреждения, когда пытались дотянуться до куска пиццы и падали с кровати. Другие спотыкались и падали, когда несли пиццу в руках - видимо, коробка из-под пиццы загораживала дорогу".

Большая часть бедолаг получили резаные раны, когда разрезали пиццу. Нередкими оказались и ожоги - во время поедания пиццы или от соприкосновения с горячим противнем, передает издание.

"Я был удивлен количеством травм, связанных с пиццей или, например, с книгами (11880 случаев)", - поделился представитель ведомства по защите прав потребителей Джо Гальбо, напомнив также о синдроме "руки авокадо" - травмах, которые люди получают при неумелом разделывании плодов фрукта. Мы должны быть более внимательными при использовании ножей, советует Гальбо.