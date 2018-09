11 сентября 2018 г. Л. Тодд Вуд | The Washington Times Путину, которого обманывает Китай, необходима сделка с Трампом Российскому президенту Путину было бы полезно прочесть книгу "Столетний марафон: тайная стратегия Китая, цель которой - сделаться глобальной сверхдержавой вместо Америки" (The Hundred Year Marathon, China's Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower), полагает обозреватель The Washington Times Л. Тодд Вуд. По его словам, автор книги, американский эксперт Майкл Пиллсбёри, "объясняет, что Китай обманывал Запад: прикинулся слабым, чтобы получить западные технологии и помощь, а сам постоянно наращивал силы, дабы в момент готовности потягаться с Америкой за мировое господство". Ради этого Китай сыграл на желании Америки взять верх над СССР. Автор уверен, что сейчас Пекин проделывает то же самое в отношениях с Россией, которой Китай нужен, чтобы противостоять Америке и программе администрации Трампа. Вуд полагает, что Россия кое-чем поступается ради китайской помощи: "Китай делает то, чего долгое время страшилось советское руководство: занимает российские земли в Сибири. Похоже, Кремль решил, что "сдача в аренду" десятков миллионов акров земель сельскохозяйственного назначения в регионе оправдывает риск. Получит ли РФ эти земли обратно? Кто знает". По мнению Вуда, Китай также обретает в лице России партнера по противодействию торговой политике Трампа и поставщика энергоносителей. "Однако есть сообщения, что Китай навязал очень жесткие условия Москве", - пишет он. Автор видит шанс для разрядки отношений России с Западом: "Настало время заключать соглашение по Восточной Украине и Сирии, которое включало бы в себя смягчение санкций в отношении Москвы и новое сближение со столицами западных стран". "В момент, когда российское население поднимает открытое восстание из-за пенсионной реформы, которую проталкивает Кремль, Москве пора облегчить состояние своей экономики и пойти на сделку с Трампом. А Америке следует рассмотреть такой сценарий", - пишет автор. Источник: The Washington Times