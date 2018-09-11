Россияне стали замечать: общественный договор с властью перестал работать

Выборы в нескольких российских регионах пошли вразрез с планами Кремля - в том числе и из-за недовольства россиян пенсионной реформой, пишет в своей статье на сайте Die Welt московский корреспондент издания Павел Локшин.

"Результаты выборов в России редко становятся сюрпризом - в том числе в регионах. Как правило, отлаженная политическая машина на местах гарантирует победу верным Кремлю кандидатам из путинской "Единой России" - если нужно, и с помощью всякого рода манипуляций, таких, как "карусель" и неофициальное давление на госслужащих и студентов", - отмечает журналист. В прошлое воскресенье, однако, в ходе региональных выборов в России не все пошло сообразно планам Кремля.

"Впервые с момента введения прямых выборов губернаторов в четырех регионах случилось немыслимое для российских реалий: второй тур голосования", - говорится в статье. Речь идет о Приморье, Хабаровском крае, Хакасии и Владимирской области.

"Выборы в местный парламент для "Единой России" в некоторых регионах закончились плачевно - в трех российских регионах победа досталась коммунистам", - сообщает Die Welt.

"Опросы демонстрируют: рейтинги правительства и самого Путина падают. Президент, который формально не является членом "Единой России", постарался смягчить условия пенсионной реформы. (...) По мнению многих наблюдателей, этот шаг был заранее подготовлен, чтобы вывести Путина - как надпартийный символ российского государства - из-под удара", - передает Локшин.

При этом "Единую Россию" атакуют со всех сторон, в том числе и внепарламентская оппозиция. В воскресенье на акции протеста против реформы вышли сторонники Алексея Навального. В ходе протестов по всей стране были задержаны более тысячи человек.

"Россияне стали замечать: предложенный Путиным в свое время общественный договор - демократия только на бумаге, взамен растущее благосостояние - больше не работает. Теперь жизнь становится не лучше, а хуже", - говорится в статье.

"Пока ситуация далека от реального восстания против действующего порядка. В большинстве регионов победу одержали кандидаты от партии власти, в том числе и в Москве, где друг Путина мэр Сергей Собянин сохранил за собой должность. И даже если во втором туре в четырех регионах победят конкуренты кандидатов от "Единой России", это не означает, что к власти придут независимые оппозиционеры - новые чиновники также будут подконтрольны Кремлю. Тем не менее, для Кремля настало время осознать: россияне не намерены мириться со всем без исключения", - резюмирует журналист.