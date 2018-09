11 сентября 2018 г. Томас Гроув и Джереми Пейдж | The Wall Street Journal Знак укрепления военных связей: Китай примет участие в российских учениях "Сегодня начинаются совместные учения китайских и российских войск. Это первый случай, когда Москва пригласила на крупнейшие из своих ежегодных учений страну, которая не принадлежит к узкому кругу бывших советских союзников, предложив китайским генералам редкую и ценную возможность получить опыт тренировок за пределами своей страны", - пишут журналисты The Wall Street Journal Томас Гроув и Джереми Пейдж. "Пятидневные учения на российском Дальнем Востоке, вблизи китайской границы, также призваны продемонстрировать, насколько далеко продвигаются обе стороны от чисто символических демонстраций силы до координации систем вооружений и командных структур", - говорится в статье. "Их совместные учения с Россией дают им доступ к крайне необходимому зарубежному опыту, который имеет ключевое значение, если Пекин хочет создать войска, способные воевать на международной арене", - сказал эксперт Василий Кашин (ГУ-ВШЭ, Москва). По мнению авторов, для китайских генералов это шанс ознакомиться с тем, как Россия планирует свои действия при крупномасштабных войнах, а также продлевает цепочки снабжения и логистики. Издание подчеркивает: "Одна из задач на учениях - практическая проверка возможностей по воспрещению доступа противнику (как говорят аналитики, Россия и Китай успешно развили эти возможности в своих сферах влияния, что тревожит Вашингтон)". "Эти учения - шанс подготовиться к ряду сценариев крупномасштабных войн и кризисов, - говорит Клинт Рич, эксперт аналитического центра Rand Corp. - В центре внимания - тихоокеанский театр боевых действий на случай чрезвычайных ситуаций, например, в Северной Корее. Но возможности, которые там тестируются, могут быть применены при конфликте с Западом". "Китайские войска, участвующие в маневрах, подчинены Командованию северного театра боевых действий Народно-освободительной армии Китая, которое, в том числе, отвечает за действия в случае чрезвычайных ситуаций в Северной Корее", - пишет издание, поясняя, что в 2016 году в рамках военной реформы было создано пять таких региональных командований. "В отличие от НАТО с его принципом функциональной совместимости, российско-китайское сотрудничество будет больше напоминать альянсы великих держав в XIX веке: войска сражаются локоть к локтю, в то время как [в НАТО] государства-члены вносят свой вклад, обеспечивая какие-то конкретные узкие возможности", - пересказывает газета слова эксперта Кашина. По мнению издания, Россию и Китай толкает к сближению то обстоятельство, что у них портятся отношения с США. "Российский министр обороны Шойгу сравнил эти учения с советскими учениями "Запад" 1981 года, подчеркнув текущие трения с Западом", - пишет газета, напоминая, что в 1981-м отрабатывалась, в том числе, высадка морского десанта вблизи польского Гданьска - центра прозападного движения "Солидарность". "Антизападная атмосфера вокруг учений несомненна", - сказал Рич. Источник: The Wall Street Journal