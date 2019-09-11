Увольнением Джона Болтона Дональд Трамп развязывает себе руки

Отставка советника по национальной безопасности CША Джона Болтона стала неизбежной из-за множества расхождений во взглядах, накопившихся в отношениях между ним и президентом США Дональдом Трампом, пишет корреспондент Le Monde в Вашингтоне Жиль Пари.

"(...) Об увольнении, как это сейчас принято, президент СЩА объявил в своем аккаунте в Twitter. "У меня, как и у других членов администрации, появились серьезные разногласия по многим из его предложений", - уточнил президент, заверив в том, что проинформировал об этом советника по национальной безопасности.

"По данным американской прессы, Дональд Трамп мог усомниться в лояльности своего советника, обвиненного в утечке информации и недостаточном стремлении защищать дипломатические предпочтения обитателя Белого дома, которые он не одобрял в телестудиях", - говорится в статье.

"Когда у госсекретаря Майка Помпео и министра финансов Стива Мнучина спросили об их мнении по поводу увольнения Болтона, по их широким улыбкам стало ясно, что у них тоже были с ним проблемы. Госсекретарь открыто это подтвердил. Помимо политических разногласий, критики Джона Болтона обвинили его в том, что он обособил такой стратегический механизм, как совет национальной безопасности, за счет сокращения обмена информацией с Пентагоном и Государственным департаментом", - комментирует автор статьи.

"Пристрастие этого юриста по образованию к силовым методам, видимо, стало неблагоприятным фактором в глазах президента, который высоко ценит имидж силы, однако проявляет нерешительность при ее использовании. По этой причине назначение Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года вызвало удивление. Заядлый защитник вторжения в Ирак в 2003 году присоединился к президенту, который неоднократно осуждал "наихудшее из решений, когда-либо принятых" Соединенными Штатами. В отличие от Дональда Трампа, Джон Болтон, в соответствии с историческим недоверием американских консерваторов к Москве, не сомневался в желании России оказать влияние на выборы в США", - указывает Пари.

"Сразу после своего назначения Болтон ненадолго помешал началу сближения с Северной Кореей, выдвинув в качестве предварительного условия к любому обсуждению "ливийское решение", то есть выведение из страны всего ядерного арсенала Пхеньяна, по образу и подобию того, на что согласился Муаммар Каддафи в 2003 году. Такой диктат оказался неприемлемым для Ким Чен Ына", - пишет Le Monde.

"(...) Джон Болтон был отведен на второй план по северокорейской проблеме, и тогда он сосредоточил свое внимание на американском континенте, осудив в ноябре 2018 года "тройку тирании", состоящую из Кубы, Никарагуа и Венесуэлы. Однако советник по национальной безопасности не достиг своих целей в отношении лидера Николаса Мадуро, стоящего во главе обанкротившегося государства. Ни эффектный дипломатический трюк в январе с признанием временным президентом Хуана Гуайдо, ни эмбарго против венесуэльской нефти, что является самой тяжелой санкцией из всех возможных, ни попытка переворота внутренними силами, поощряемая советником по национальной безопасности в апреле, не смогли привести к победному концу", - отмечает журналист.

"Такая беспомощность в конце концов стала раздражать президента Соединенных Штатов. "Джон очень хорош. У Джона очень жесткий взгляд на вещи, но с этим все в порядке. На самом деле, это я обуздываю Джона, что довольно невероятно. У меня есть Джон, и у меня есть другие люди, которые большие "голуби", чем он. И в конечном итоге я принимаю решения", - заверил президент 9 мая, напомнив о принципе, на котором построена его администрация: постоянная конкуренция противоположных мнений, позволяющая ему в конечном счете принимать решения в соответствии со своим инстинктом. Такой принцип приводит к нейтрализации и ослаблению механизма федеративного государства", - полагает журналист.

"(...) В своей редакционной статье в среду издание The Wall Street Journal выразило сожаление по поводу увольнения человека, способного уберечь президента от "его инстинктов". "Мир стал более опасным", - заявила деловая газета.

"(...) "Маргинализация и последующее отстранение Болтона - не случайность, а признак провала американской стратегии максимального давления перед конструктивным сопротивлением Ирана", - написал, в свою очередь, советник иранского президента Хасана Рухани Хесамеддин Ашена на своей странице в Twitter. Наряду с этим, как заявил Майк Помпео, а во вторник повторил министр финансов, со стороны Вашингтона о снятии давления не может быть и речи", - резюмирует Le Monde.