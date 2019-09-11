Соблазнительный голос, дитя богемы

"(...) Как происходит соблазнение голосом? Есть ли у него какие-нибудь законы? Если это так, то они являются частью стереотипов давних времен. "В природе самые сильные и самые боеспособные животные имеют более низкий голос. У млекопитающих средняя высота голоса [тесситура] напрямую связана с длиной и массой голосовых связок, которые зависят от размера особи", - поясняет ДжоанаРевис, ортофонист и исследователь в области наук о языке в Экс-Марсельском университете. В дикой природе самок также больше привлекают самцы с более низкими голосами, которых они считают "заслуживающими доверия", - пишет LeMonde.

"Этот гендерный стереотип "продолжает сохраняться у людей", - продолжает Джоана Ревис. Большинство женщин привлекают мужчины с более низкими голосами. Что касается мужчин, то "существует два психологических профиля", тоже очень стереотипных. Первый более легко поддается очарованию низких и околдовывающих голосов, типа "Лорен Бэколл": в данном случае мужчины находятся в поисках конкурентных отношений. Второй, покровительственный профиль, легче соблазнить более высокими и детскими голосами, типа "Мэрилин Монро", - отмечает издание.

"Такое поведение является "архаичной реакцией нашего рептильного и лимбического мозга", -анализирует фониатр Жан Абитбол, такая реакция частично "связана с представлением о сексуальной фертильности". В поддержку этой гипотезы привлекательность женских голосов для мужчин возрастает, когда у женщины происходит овуляция - и, следовательно, она фертильна. Это подтверждается исследованием, опубликованным в 2008 году в журнале Evolution and Human Behavior.

"(...) Соблазнительность голоса - результат тонкого баланса. У мужчин низкий голос "теряет свою силу соблазнения [если он] не компенсируется обрамлением, способным выгодно его подчеркнуть", - поясняет Жан Абитбол. Это обрамление связано со "спектральным богатством голоса, то есть с его обертонами", - добавляет Натали ХенрихБернардони из Gipsa-lab (Университет Гренобль-Альпы). Это верно и для женщин: высокий голос без спектрального богатства "не звучит, не передает никаких эмоций", - говорит фониатр.

"Не только человек, но и другие животные стремятся действовать в обход законов соблазнения голосом, - говорится в статье. "Некоторые виды разработали экстравагантные голосовые уловки, чтобы выглядеть намного больше, чем они есть на самом деле", - рассказывает Жан-Жюльен Окутюрье, исследователь Национального научно-исследовательского центра в области когнитивных наук. Это касается некоторых лягушек размером с яйцо. Зато у самцов имеются огромные горловые мешки. Надувая их воздухом, им удается издавать громкие и пронзительные "ква". Таким образом, крошечному животному удается заставить поверить в то, что оно такое же крупное, как бык!"