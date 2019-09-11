Очень разные языки передают информацию с одинаковой скоростью

"Франко-корейская команда исследователей изучила связь между скоростью речи и насыщенностью высказывания", - пишет журналист Le Figaro Пьер Бартелеми.

"(...) Как описывается в исследовании, опубликованном 4 сентября в журнале Science Advances, ученые провели крупномасштабный эксперимент, в ходе которого было мобилизовано 170 "подопытных кроликов", по 10 человек на каждый из 17 протестированных языков, варьировавшихся от вьетнамского до баскского, в их число входили французский и турецкий языки. Каждый испытуемый ознакомился с переведенными на свой язык 15 короткими текстами, где упоминались ситуации повседневной жизни, которые он затем должен был прочитать вслух. Этот протокол был предназначен для контроля за объемом заявленной информации", - говорится в статье.

"Таким образом, исследователи точно определили плотность информации каждого языка (в одних языках используется больше слогов, чем в других, чтобы высказать то же самое), а также среднее время, необходимое для передачи сообщения в соответствии с идиоматическими выражениями. Они обнаружили, что существуют большие различия: в зависимости от языка скорость речи может варьироваться от 4,3 до 9,1 слогов в секунду, а плотность информации - от 4,8 до 8 битов в слоге. Но сюрприз их ждал, когда они соединили два набора данных. Исследователи обнаружили, что все языки вращаются вокруг одной и той же скорости передачи информации, составляющей 39 бит в секунду. Иными словами, когда на языке можно много сказать в нескольких слогах, говорящие говорят медленно, и, наоборот, когда в языке используется больше слогов, чтобы произнести одно и то же сообщение, его пользователи говорят быстрее", - передает журналист.6

"Ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра Франции и соавтор статьи Франсуа Пеллегрино не использует слово "оптимум" для определения скорости 39 бит в секунду; он предпочитает термин "аттрактор". "В качестве метафоры мы берем долину: языки, как правило, стремятся собраться в центре долины, а не устраиваться на окраине. Для одинаковой эффективности существует множество эквивалентных решений".

"В выпущенном исследователями коммюнике они отыскали выразительный эволюционный образ для описания подобного феномена конвергенции: "При своем завоевании неба насекомые полагались на неподвижные крылья, которыми они машут очень быстро, тогда как птицы имели гибкие крылья с гораздо более медленными взмахами".

"(...) По мнению Франсуа Пеллегрино, заслуга полученного результата в том, что он подчеркивает, что "лингвисты часто пренебрегали временным аспектом языка. Их описание языков создало впечатление, что некоторые из них более разработанные, чем другие, например, потому что в них намного больше фонем. Это неправильный способ постановки проблемы. Важно то, работает язык или нет. Мы обнаруживаем то, что все языки одинаково эффективны при передаче информации".

"Остается понять, благодаря какому процессу все языки группируются в середине этой долины. Авторы исследования выдвигают гипотезу о том, что давление, приводящее к такой конвергенции, может носить когнитивный характер. Говорить быстро для пользователя языка с высокой плотностью информации будет сопряжено с затратами на умственную подготовку фраз, и его речь может оказаться малопонятной для собеседников", - указывает журналист.

"Успех коммуникации уменьшается, он вынужден все повторять, в результате установится саморегулирование, которое замедлит скорость, - поясняет Франсуа Пеллегрино. - И наоборот, тот, кто говорит медленно на языке с низкой плотностью информации, будет передавать очень мало информации в секунду. Он станет употреблять гораздо более длинные речевые обороты и вынудит своего собеседника удерживать больше вещей в своей оперативной памяти, что не очень благовидно в социальном и познавательном плане". В конце концов, чтобы быть услышанным, он ускорит темп своей речи.