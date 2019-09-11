Почему Франция меняет стратегию с Россией

"(...) Кремль ждал этого пять лет", - говорит политолог, руководитель аналитического департамента Центра политических технологий, представитель ЦПТ во Франции, эксперт Московского Центра Карнеги Татьяна Становая, передавая точку зрения российских чиновников, с которыми она смогла обсудить потепление отношений между французским президентом Эммануэлем Макроном и его российским коллегой Владимиром Путиным, начавшимся с того, что 19 августа второй нанес визит первому в Брегансоне, в департаменте Вар", - пишет издание L'Express.

"В понедельник, 9 сентября, французские министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и министр обороны Флоранс Парли встретились со своими коллегами в правительстве России Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу в ходе заседания Совета сотрудничества по вопросам безопасности - такой франко-российский формат заседаний был приостановлен весной 2014 года после аннексии украинского Крыма Россией", - отмечает журналист Оливье Филипп-Виела.

(...) "Со времени избрания Макрона прошло два года, и теперь он стремится к геополитическим достижениям", - считает Татьяна Становая.

Для французского главы государства улучшение отношений с Кремлем - это способ освободиться от американской геополитической опеки: "Эммануэль Макрон боролся за более суверенную и независимую внешнюю политику и в контексте потери инициативы со стороны Германии он продвигается вперед, становясь первым западным лидером - среди G7, не считая Трампа - который предлагает Западу новую стратегию по отношению к России ", - продолжает российский политолог.

"(...) Состоявшийся в субботу 7 сентября обмен 70 заключенными между Россией и Украиной, в числе которых кинорежиссер Олег Сенцов, стал большой дипломатической удачей", - говорится в статье.

"Макрон хочет активизировать диалог по европейской безопасности и общей борьбе против региональных конфликтов, - уточняет Татьяна Становая. - Теперь он сможет сказать, что Россия добилась значительного прогресса в разрешении конфликта с Украиной. Такие подвижки открывают дверь для сотрудничества и на какой-то момент отодвигают в сторону разногласия. Для России это знаменует собой новый этап в геополитическом кризисе, точку поворота, опровергающую негативную тенденцию, связанную с аннексией Крыма".

"(...) Потепление отношений с Парижем имеет огромный геополитический смысл для Кремля. Это демонстрация того, что происходит, когда западные лидеры проявляют себя менее пристрастными в отношении России, Путин хотел бы доказать западным элитам, что нормальное партнерство с Россией выгодно для всех", - утверждает российский политолог.