Радиоактивная вода с АЭС "Фукусима" может устремиться в Тихий океан

"Японское правительство собирается сбросить радиоактивную воду с потерпевшей аварию АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. (...) Вода подвергается очистке для удаления максимального количества радиоактивных изотопов, однако остается заражена, например, тритием", - пишет журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Кристоф фон Айххорн.

Авария, произошедшая на АЭС "Фукусима-1" все еще угрожает окружающей среде. "Грунтовые воды проникают снаружи в руины АЭС и заражаются там радиоактивными изотопами таких элементов, как цезий или стронций. К тому же вода используется для охлаждения реакторов станции", - указывает автор статьи.

"До 150 тонн зараженной воды в день приходится откачивать компании-оператору Tepco, чтобы она не попала в природу. Однако со временем места для ее хранения становится все меньше. (...) С 2022 года будет невозможно установить дополнительные резервуары, утверждают в Tepco. Поэтому японское правительство рассматривает теперь возможность сбросить накопившуюся воду в Тихий океан. "Единственным выходом будет слить воду в океан и разбавить ее", - заявил во вторник министр по защите окружающей среды Японии Ёсиаки Харада. (...) Генеральный секретарь Кабинета министров Ёсихидэ Суга поспешил пояснить, что заявления Харады это "его личное мнение". Прежде чем принимать решение, правительство в Токио якобы намерено сначала дождаться заключения экспертной комиссии", - передает издание.

"Этот план уже сейчас встречает сопротивление в соседних государствах, например, в Южной Корее, - отмечает Айххорн. - В августе Сеул вызвал высокопоставленного сотрудника японского посольства, чтобы прояснить ситуацию с водой на АЭС "Фукусима". (...) МИД Южной Кореи заявил, что попросил Японию "принять умное и осторожное решение по этому вопросу". Против выступают и представители рыбного хозяйства Японии. Рыбаки опасаются, что другие страны могут ввести запрет на импорт японской рыбы".

"Tepco фильтрует воду, чтобы очистить ее от радионуклидов. Для этого откаченная вода проходит через так называемые ионообменники, огромные трубы, наполненные напоминающим гальку материалом. При этом удаляются изотопы стронция и цезия. (...) Однако в воде остается, например, тритий. Эта тяжелая форма водорода связывается с кислородом, образуя молекулу воды, которая является радиоактивной. Так как ее физические характеристики едва ли отличаются от обычных молекул воды, тритиевая вода тяжело поддается устранению. К тому же в 2018 году Tepco пришлось признаться, что ионообменники недостаточно отфильтровывают и йод-129. Период полураспада этого изотопа составляет 15 млн лет, то есть он сохраняет свою радиоактивность очень долго", - подчеркивает издание.

"Теперь необходимо выяснить, достаточно ли низкой является сохранившаяся радиоактивность воды для того, чтобы утилизировать ее в океане. Эксперты указывают, что риски несет и ее продолжительное хранение, например, в случае, если цунами снова затронет эту часть побережья и повредит резервуары. По их словам, лучше постепенный и контролируемый спуск воды лучше ее бесконтрольного разлития в случае аварии", - передает Süddeutsche Zeitung.