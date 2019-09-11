Как улучшить здоровье с помощью сиесты

"Согласно новому исследованию, люди, которые один или два раза в неделю спят днем, имеют пониженный риск возникновения инфаркта и инсульта в сравнении с теми, кто всегда бодрствует", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Исследование, опубликованное в научном журнале Heart, было проведено врачами из Лозанны, что, как отмечает автор публикации Вернер Бартенс, показывает, что исследователи не имели патриотических предубеждений, ведь Швейцария не является родоначальницей сиесты.

"Команда исследователей под руководством Надин Хойслер обследовала более 3,4 тыс. взрослых жителей Швейцарии и установила, что у людей, спавших днем один или два раза в неделю, риск инфаркта и инсульта был почти в два раза ниже, чем у тех, кто никогда не спал днем. У тех же, кто ежедневно устраивал для себя сиесту, риск развития этих заболеваний был почти таким же высоким, как у тех, кто не делал послеобеденный перерыв", - говорится в статье.

"Таким образом, вместо того, чтобы отдыхать после обеда каждый день, лучше спать днем лишь один или два раза в неделю. Продолжительность сна, вероятно, не имеет значения, по крайней мере, если считать, что сиеста длится от 5 минут до часа. При более продолжительной сиесте наступает фаза глубокого сна - после него проснуться и вернуть бодрость будет труднее, а сердце и сосуды, как показали проведенные ранее исследования, получат дополнительную нагрузку и колебания кровяного давления будут больше, чем в случае с коротким сном".

"Ученые предполагают, что периодический дневной сон полезен потому, что он, являясь "психологической компенсацией недостаточного количества сна, понижает уровень стресса и поэтому способствует уменьшению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний". Если же человек чувствует необходимость в дневном сне ежедневно, "это может быть следствием плохого качества сна в связи с наличием хронических заболеваний", поэтому в таких случаях ученые фиксировали повышенный риск возникновения инфаркта и инсульта".

Таким образом, к сиесте стоит не только относиться с пониманием, но и считать ее вкладом в здоровье. "А диваны в офисе и другие места для отдыха работодателям стоит воспринимать не как раздражающий фактор, а как инструмент профилактики заболеваний, который необходимо поддерживать", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.