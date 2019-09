11 сентября 2019 г. Боян Панчевски, Алан Куллисон и Майкл Р. Гордон | The Wall Street Journal Убийство чеченского повстанца в Германии организовала Россия, утверждают американские чиновники За убийством в прошлом месяце бывшего чеченского повстанца Зелимхана Хангошвили в Германии стоит Россия, заявили во вторник американские чиновники, разжигая опасения, что Москва активизирует кампанию ликвидаций предполагаемых врагов страны за рубежом", - передает The Wall Street Journal. "(...) Заявление американских чиновников знаменует первый раз, когда США связали Россию с убийством. Немецкие чиновники первоначально говорили, что убийство может быть связано с организованной преступностью. В настоящий момент власти проводят расследование как минимум в трех странах - Германии, Польше и Франции", - говорится в статье. "Соединенные Штаты считают, что ответственность за это убийство несет Россия", - заявил чиновник США. "Власти Германии не предоставили никаких иных комментариев относительно нападения и задержанного, несмотря на предположение, что убийство могло быть политически мотивированным. Кремль не ответил на запросы о комментариях. Он отрицает какую-либо причастность к смерти Хангошвили", - говорится в публикации. "Американские чиновники отказались сообщить, какие правительственные чиновники или организации в России, по их мнению, были причастны к предполагаемому заговору с целью убийства Хангошвили. Кремль категорически отрицает какую-либо причастность к убийствам за рубежом, хотя Россия официально узаконила эту практику в 2006 году. С тех пор несколько противников Кремля погибли в результате нападений на Ближнем Востоке, в Турции и на Украине. Нападения в Европе происходили реже", - пишет The Wall Street Journal. "Отсутствие реакции правительства Германии на убийство Хангошвили вызвало критику со стороны оппозиционных партий, которые утверждают, что Берлин стремится избежать конфронтации с Россией. Представитель правительства Германии отказался от комментариев и сказал, что расследование продолжается. Берлинская прокуратура, которая ведет расследование, от комментариев отказалась. Однако американские чиновники и немецкий чиновник, знакомый с делом, заявили, что теперь к расследованию присоединилась служба внешней разведки Германии - Федеральная разведывательная служба БНД, что является признаком растущих подозрений. БНД на письменный запрос о комментарии не ответила", - передает газета. "Один чиновник указал, что подозреваемый недавно вышел из российской тюрьмы, отбыв наказание за убийство. После освобождения ему был выдан настоящий российский паспорт на имя Вадима Соколова, которое чиновники США считают прикрытием. Через несколько дней он использовал этот документ, чтобы подать заявление в посольство Франции в Москве на получение специальной визы, позволяющей ее обладателям свободно передвигаться по европейскому Шенгенскому блоку без дополнительных документов", - сообщается в публикации. "Настоящий паспорт на выдуманное имя может быть выдан только властями в России", - сказал американский чиновник. "Подозреваемый вылетел в Париж и оттуда отправился в Варшаву, где пробыл несколько дней, прежде чем отправиться в Берлин, сообщил американский чиновник. Он арендовал номер в гостинице в Варшаве и оставил там свой багаж, когда отправился в Берлин, с намерением вернуться, сообщил польский правительственный чиновник". "Предполагается, что в Берлине подозреваемому, чье настоящее имя следователям неизвестно, сообщники рассказали о распорядке дня Хангошвили. По словам следователей, около полудня в пятницу, 23 августа, подозреваемый убийца встретил чеченского эмигранта в парке в центре Берлина, когда Хангошвили направлялся в мечеть, где он регулярно молился. Подозреваемый подъехал к жертве на велосипеде, который, по словам чиновников, был размещен недалеко от места происшествия до убийства. Он быстро подъехал к Хангошвили и дважды выстрелил ему в голову из пистолета "Глок-26", снабженного глушителем, на глазах у прохожих, как утверждают люди, знакомые с расследованием". "Подозреваемый убийца, по данным полиции, спрятался в кустах, переоделся и избавился от оружия и велосипеда, сбросив их в реку Шпрее возле парка, где произошло убийство. Свидетели вызвали полицию, которая арестовала подозреваемого, когда он собирался бежать на электросамокате, сообщила полиция. Немецкая полиция сейчас расследует, кто купил велосипед и самокат. По словам чиновников, после убийства подозреваемый намеревался вернуться в Польшу". "Полиция, скорее всего, столкнется с неопределенностью при выявлении того, на кого именно работал убийца внутри России, - утверждает The Wall Street Journal. - Западные официальные лица заявили, что российские покушения за ее пределами традиционно направлялись либо федеральным правительством в Москве, либо прокремлевским лидером Чечни Рамзаном Кадыровым, который руководит аппаратом безопасности этнических чеченцев". "Люди, знакомые с расследованием, сказали, что есть еще одна возможность, а именно, что убийство было заказано Чечней, а не Москвой, но все же выполнено с помощью российских агентов, которые снабдили убийцу вымышленным именем и новым паспортом". (...) В написании статьи принял участие Томас Гроув Источник: The Wall Street Journal



Читайте также: