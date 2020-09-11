День памяти 11 сентября, зараженный Covid-19

"Через 19 лет после громких терактов, в результате которых в Соединенных Штатах погибло около 4 тыс. человек, в эту пятницу мемориальные церемонии проходят значительно более сдержанно, чтобы избежать собраний. Но очевидно, что за двумя кандидатами в президенты будут пристально следить", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Оливье Перрен.

"Пандемия Covid-19 затрагивает даже самые торжественные события", - отмечает Courrier International. Через 19 лет после четырех взрывов, совершенных в один день террористами-смертниками 11 сентября в США, в результате которых менее чем за два часа погибло 2977 человек, - в центре Манхэттена в Нью-Йорке, в Арлингтоне и Шанксвилле - "мемориальные церемонии будут значительно отличаться от других лет".

"(...) Пришлось нарушить традицию, установленную Национальным мемориалом и музеем 11 сентября, когда имена жертв зачитывались членами их семей со сцены, установленной на Мемориальной площади. Предварительно зарегистрированные имена должны транслироваться через громкоговорители, чтобы избежать собраний. Такое решение вызвало переполох среди многих членов семей жертв, которые решили организовать свои собственные чтения недалеко от Мемориальной площади, с соблюдением правил социального дистанцирования", - говорится в статье.

"(...) В контексте приближающихся президентских выборов потребуется "позиционировать себя в качестве лидера и постараться не снизить градус национального единства [...]. Дональд Трамп и Джо Байден попытаются этим заняться [...], сменяя друг друга на месте крушения одного из самолетов, захваченных джихадистами в Пенсильвании" - ключевом штате для выборов 3 ноября, указывает Le Figaro. "(...) Эти торжества не должны ориентироваться на достижения, - подчеркивает Роберт Шапиро, профессор политологии Колумбийского университета. - Церемонии 11 сентября традиционно лишены политической риторики и посвящены поминовению жертв терактов. Тем не менее, данные мероприятия широко освещаются в СМИ, и сам факт присутствия на них демонстрирует лидирующее положение и сочувствие, позволяя набирать очки. Так что [кандидаты] ухватились за такую возможность, временно сбавив тон своих обычных язвительных нападок".

"Во всяком случае, почти два десятилетия спустя, 11 сентября остается синонимом героизма жителей Нью-Йорка, - говорится в статье.

Как сообщает Agence France-Presse, лидеры Нью-Йорка повторяют, что именно благодаря их "силе духа" город в течение месяца снизил до 1% уровень заражения вирусом, который убил более 23 тыс. ньюйоркцев. Однако все, как и выступивший во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, подчеркивают, что эта сила духа сейчас подвергается серьезным испытаниям "побочными эффектами" пандемии, как экономическими, так и социальными".

"(...) Наконец, французский эссеист Ги Сорман на сайте Contrepoints.org указывает: "(...) "11 сентября 2001 года Бен Ладен и его движение выиграли битву и проиграли войну, ту войну, в которой одни мусульмане противостояли другим мусульманам: на карту было поставлена "вестернизация" мира. (...) Бен Ладен явно ошибался по поводу реакции со стороны Америки: Джордж Буш не мог согласиться на второй Перл-Харбор, никак не отреагировав, [...] и реакция могла быть только военной. Соединенные Штаты являются воинственной нацией, мало склонной к переговорам, чего до сих пор не всегда понимают европейцы, которые готовы предпочесть войне полицейские операции".