Эрдоган и Путин: "двойные стандарты" Эммануэля Макрона

"Эммануэль Макрон снова одергивает Турцию. Принимая в четверг на Корсике саммит южных стран Евросоюза, глава государства осудил "недопустимое поведение" страны, которая "больше не является партнером" в Средиземном море. Споры между Парижем и Анкарой, между президентами Макроном и Эрдоганом продолжают обостряться. Необходимо срочно снять напряжение и найти выход из этой ссоры", - пишет обозреватель французского издания L'Opinion Жан-Доминик Мерше.

"(...) Союзники Франции, в первую очередь американцы и немцы, наблюдают за происходящим со смесью непонимания, раздражения и беспокойства. Они не настроены без надобности разрывать связи с таким значимым членом Североатлантического альянса как Турция. При этом они отмечают, что с Владимиром Путиным французы обращаются гораздо более уважительно, чем с Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Турции все далеко не идеально, но все же там оппозиция управляет двумя крупнейшими городами страны Стамбулом и Анкарой. В то время как на примере Навального мы видим, какая судьба уготована российским оппозиционерам...", - рассуждает автор статьи.

"Что бы ни случилось, Россия и Турция останутся соседями Европы. Эммануэль Макрон был прав, когда начал деэскалацию с Россией. Теперь ему стоило бы вдохновиться такой же идеей по поводу Турции", - резюмирует Жан-Доминик Мерше.