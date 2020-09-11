Маски незаметно способствуют иммунитету?

"Весь мир, и это не преувеличение, ждет, когда будет найдена вакцина от коронавируса. Два исследователя из США представили новую удивительную теорию о том, как до этого момента иммунитет к Sars-CoV-2 может обрести большое количество людей: благодаря ношению обычных масок, которые давно стали обязательными в супермаркетах и автобусах", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Сначала эта взаимосвязь кажется абсурдной, однако у ученых есть убедительное объяснение: если на зараженном человеке надета тканевая маска, она может удержать некоторые, но не все содержащие вирус частицы жидкости, которые выделяются изо рта и носа. Небольшая их часть вместе с выдыхаемым воздухом попадет во внешнюю среду. В лучшем случае количество возбудителей будет настолько незначительным, что человек, например, находящийся на соседнем сиденье в автобусе и также защищенный маской, не заразится".

"Однако может произойти и второй, в конечном итоге положительный сценарий, пишут исследователи в статье в журнале New England Journal of Medicine. Согласно их теории, другие люди могут заразиться, но их иммунная система сможет побороть незначительное количество возбудителей, так что они не заметят заражения. Тем не менее, надеются исследователи, реакции иммунной системы может оказаться достаточно для того, чтобы сформировался иммунитет к вирусу, который защитит от дальнейших заражений", - поясняет издание.

"(...) Если эта гипотеза подтвердится, обычные маски смогут все больше замедлять распространение вируса до тех пор, пока не появится вакцина, пишут исследователи Моника Ганди и Джордж Рутерфорд из Калифорнийского университета в Сан-Франциско".

"В сущности, статья очень интересна и убедительна во многих пунктах. Но у меня она вызывает некоторые сомнения, потому что она основывается на двух предположениях относительно Sars-CoV-2, которые пока не доказаны наукой, - сказала в разговоре с изданием Science Media Center Мелани Бринкманн из Центра им. Гельмгольца по исследованию инфекционных заболеваний (HZI). - Во-первых, что меньшая доза вируса вызывает менее выраженные симптомы заболевания, и, во-вторых, что слабо протекающие или бессимптомные заражения дают долгосрочную иммунную защиту".

"В рамках исследования на хомяках ученые наблюдали, что у животных, в зависимости от количества вирусов, которым они были подвержены, заболевание протекало по-разному. "Из исследований на животных нам известно об эффекте "доза-воздействие", - говорит Бринкманн. - И мы видим положительный эффект от масок, которые действительно "сдерживают" вирус, то есть сокращают количество вирусов, которые "летают вокруг" и могут попасть в организм". Поэтому предположение, что маски способствуют более слабому течению болезни, правдоподобно, но его очень сложно доказать экспериментально на людях", - передает издание.

"Второй проблемой этой теории является вопрос иммунитета. Существуют многообещающие свидетельства того, что после заражения Sars-CoV-2 у большинства людей, по крайней мере на определенное время, вырабатывается иммунитет. Эта защита может сформироваться и у людей, имеющих слабые симптомы или вовсе не имеющих их. "Мы наблюдаем иммунный ответ у людей с легким течением болезни, но большой вопрос состоит в том, насколько он будет продолжительным, то есть как долго они будут защищены", - говорит Бринкманн. Для того, чтобы получить убедительные данные об этом, потребуются месяцы", - пишет Der Spiegel.