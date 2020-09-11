Конфликт вокруг санкций

"Меры в отношении Белоруссии могут провалиться из-за спора между Кипром и Турцией", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"(...)Уже в середине августа страны-участницы Евросоюза анонсировали штрафные санкции в отношении Белоруссии в качестве реакции на фальсификацию на президентских выборах. Конкретно речь шла о запретах въезда и блокировке счетов. Из-за бесцеремонных действий Александра Лукашенко против оппозиции список все больше увеличивался и сейчас включает в себя примерно 40 имен. "У нас скорее было чувство, что мы наказываем слишком мало его помощников", - сказал один из дипломатов и сообщил о большой сплоченности среди 27 стран ЕС".

"Теперь эта сплоченность оказалась под вопросом, так как Кипр блокирует санкции в отношении приспешников Лукашенко. Грозит неловкая ситуация: ЕС не сможет поддержать мирное демократическое движение в непосредственной близости - из-за другого конфликта по соседству. Ведь у Кипра есть цель: через две недели на чрезвычайном саммите главы государств и правительств должны принять решение о санкциях в отношении Турции. Кипр убежден, что лишь после этого Турция остановит геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, которые Афины и Никосия считают незаконными, - поясняет автор статьи Маттиас Кольб. - (...)Уже в августе министр иностранных дел Никос Христодулидис назвал "вопросом надежности" ЕС, что санкции будут введены как против Белоруссии, так и против Турции: "Мы не хотим, чтобы были двойные стандарты".

"Ситуация настолько серьезная, что председатель Европейского совета Шарль Мишель на следующей неделе поедет в Грецию, на Кипр и Мальту. Бельгиец знает, насколько сложны отношения с Турцией: страна не только является для 22 членов партнером по НАТО, но и играет важную роль в успехе миграционной политики", - отмечает издание.

"В Брюсселе ощущается беспокойство по поводу того, что действия Кипра уменьшают шансы на возможность посредничества между Афинами и Анкарой. В газетных статьях премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Турцию "жаждущей войны": по его словам, если Анкара не образумится, "не будет другого выхода, кроме принятия решения об эффективных санкциях". Президент Кипра Никос Анастасиадис написал в Twitter под фотографией с видеоконференции с канцлером Ангелой Меркель и Мишелем предложение: "ЕС должен давать больше, чем только слова". Мишель знает интересы стран ЕС, которые хотят помочь оппозиции в Белоруссии. В Twitter он осудил жесткие действия Лукашенко, потребовав "ускорить процесс принятия санкций". Возможный посыл: Кипр не должен перегибать палку".

"Все более агрессивные действия Турции в Средиземном море озлобляют и президента Франции Эммануэля Макрона, который в четверг встретился на Корсике с главами правительств Италии, Испании, Португалии, Мальты, Кипра и Греции. Турция больше не является партнером в восточном Средиземноморье", - заявил он".

(...) Другую новость из Парижа в ЕС и НАТО приняли молча и положительно: после отравления Алексея Навального "стратегический диалог" с Россией, который Макрон начал в 2019 году и который критиковали не только Польша и Прибалтика, замораживается. Запланированные встречи министров иностранных дел и обороны были отменены. Шансы того, что ЕС будет более сплоченно выступать по крайней мере против России, вероятно, возрастут", - резюмирует Süddeutsche Zeitung.