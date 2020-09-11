Санкционный сценарий не поможет в расследовании дела Навального

"За дебатами о санкциях против "Северного потока" кроется вопрос о том, что важнее: экономическая или внешняя политика?", - пишет на страницах немецкого издания Der Tagesspiegel Янис Клуге, научный сотрудник исследовательской группы по Восточной Европе и Евразии фонда "Наука и политика" (SWP)".

"Отравление российского оппозиционера Алексея Навального привело в замешательство немецкое правительство. Канцлер Меркель и министр иностранных дел Маас с непривычной резкостью отреагировали на происшествие и призвали Москву к расследованию. Из Москвы пока слышна лишь обороняющаяся и саркастическая реакция. Российские политики и вовсе строят домыслы о возможном отравлении на территории Германии. В связи с этим призывы к новым санкциям против России звучат все громче", - отмечает автор статьи.

"При этом внимание снова направлено на спорный знаковый проект германо-российских экономических отношений: "Северный поток-2". Но новшество заключается в том, что федеральное правительство само делает акцент на газопроводе вместо того, чтобы, как раньше, вести себя в этом вопросе очень осторожно".

"Почти достроенный газопровод через Балтийское море не был бы обычным объектом санкций, - указывает Клуге. - В этом проекте годами сталкиваются энергетические и внешнеполитические интересы. С точки зрения энергетической политики, он обещает прямой доступ к российскому природному газу. С точки зрения внешней политики, газопровод наносит ущерб отношениям с важными европейскими партнерскими странами и США. Раньше федеральное правительство отдавало приоритет энергетической и экономической политике и параллельно пыталось ограничить внешнеполитический ущерб, например, выступая за частичное сохранение транзита газа через Украину. Но с каждым ухудшением отношений с Москвой оправдание этой политики становилось все более сложным", - говорится в статье.

"В конце 2019 года некоторое время казалось, будто противоречащие международному праву санкции Вашингтона в отношении "Северного потока-2" приведут к окончанию его строительства и тем самым резко освободят правительство ФРГ от его дилеммы. Однако "Газпром" создал перспективу для дальнейшего строительства. Тем временем Конгресс США по-прежнему полон решимости все же остановить строительство газопровода при помощи более жестких мер".

"Поэтому когда сейчас в Берлине вслух рассуждают о том, чтобы все же направить усилия на окончание проекта "Северный поток-2", речь идет не только о том, чтобы наказать Москву. Это было бы стратегическим решением - отдать предпочтение внешней политике. Берлин избавился бы от одного очага напряженности в трансатлантических отношениях и мог бы более убедительно выступать внутри Европы в политике в отношении России", - поясняет автор статьи.

(...) Если, например, российские силы безопасности организуют масштабную интервенцию в Белоруссию, с помощью угроз в отношении "Северного потока-2" можно было бы оказать давление. Но в случае с Навальным худшее уже произошло. Поэтому для того, чтобы постфактум побудить Россию к какой-либо кооперации, нужен более гибкий инструмент", - полагает Клуге.

"Возможными представляются, например, финансовые санкции или внесение в санкционный список российских должностных лиц, потому что такие меры, в отличие от санкций в отношении "Северного потока-2", можно снова отменить. После окончания проекта газопровода у Москвы больше не будет причин соглашаться с требованиями Брюсселя. Мораторий на газопровод был бы равнозначен его концу. Уже только в связи с американскими санкциями ЕС не сможет гарантировать продолжение строительства в будущем. К тому же почти исключено, что в ближайшие годы внешняя политика России даст внушительный повод для продолжения строительства", - говорится в статье.

"Если целью санкций против Москвы должна быть какая-либо форма кооперации, они также должны быть привязаны к условиям, на выполнение которых ЕС действительно может надеяться - пусть и в далеком будущем. Центральным требованием федерального правительства к Москве является расследование причин и определение виновных в отравлении Навального. Однако в деле оппозиционера все улики говорят о том, что ответственность несет само российское государство. Поэтому настоящее государственное расследование практически исключено", - указывает Клуге.

"В лучшем случае российская сторона отреагирует показным расследованием, что приведет к новой дилемме в решении об отмене санкций. Поэтому более логичным было бы привязать санкции к соблюдению Конвенции о запрещении химического оружия. Для этого, независимо от дела Навального, Москве необходимо доказать, что, очевидно, имеющиеся запасы "Новичка" уничтожены, или же допустить контроль над ними. Впрочем, и здесь не стоит ждать быстрого успеха. Поэтому Евросоюзу нужно настроиться на то, что обсуждаемые сейчас санкции против России должны будут действовать долгое время", - заключает автор статьи.