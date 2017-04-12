Усама бен Ладен использовал свою жену в качестве живого щита, пытаясь защититься от смертельного выстрела

"Роберт О'Нил заявил, что он один ответственен за смерть бен Ладена, в своих мемуарах под названием "Спецназовец: как я произвел выстрелы, убившие бен Ладена", - пишет Алета Аду в британском таблоиде Daily Express. - Этот наводящий жуть роман начинается с рассказа О'Нила о том, как он и остальные пять "морских котиков" зашли в убежище бен Ладена (в пакистанском Абботтабаде, в 2011 году. - Прим. ред.) и направились к лестничному пролету, соединяющему второй и третий этаж".

"Как только они увидели 22-летнего сына террориста, Халида, сидящего у тела жены бен Ладена с автоматом Калашникова, они поняли, что бен Ладен наверху", - говорится в мемуарах.

Выстрелив Халиду в лицо, военные, согласно книге, "бросились вверх по лестнице, и, как рассказал О'Нил, он подумал про себя: "Я за*лся ждать, когда это случится", - поэтому он дал своему наводчику сигнал зарядить автомат и выстрелить по занавеске".

"Остальные военные повалили на землю двух женщин, что были в помещении, и их взгляду открылся самый разыскиваемый враг США, который попытался использовать свою самую молодую жену в качестве живого щита", - говорится в статье.

О'Нил, как сообщает автор, написал в нью-йоркском таблоиде Daily News: "Менее чем за секунду я прицелился над правым плечом женщины и дважды спустил курок. Голова бен Ладена была прострелена, и он упал".

Как говорится в заключении статьи, О'Нил ушел в отставку, оставив службу в "морских котиках" в 2012 году "вслед за сложным периодом публичного внимания к себе". Автор, со ссылкой на британский таблоид Daily Mail, пишет, что товарищи спецназовца из "морских котиков" косо на него смотрели, а также ходили слухи о том, что О'Нил кичился своей ролью в смерти бен Ладена".