Бывшая военная летчица Савченко: "Я готова пожертвовать жизнью"

Надежда Савченко стала первой женщиной в украинской армии, получившей квалификацию военного летчика. Она воевала на стороне Украины и была взята в плен пророссийскими сепаратистами. Согласно решению российского суда, Савченко была приговорена к 22 годам лишения свободы, но выпущена весной прошлого года в обмен на российских пленных. "С тех пор она - депутат Верховной Рады, который обличает коррупцию и ведет переговоры с сепаратистами на востоке Украины об освобождении пленных", - пишет Focus, предваряя интервью, в котором Савченко рассказала, что планирует создать с единомышленниками новую партию.

"Для меня значение имеют только украинский народ и его интересы. Я хочу служить обычным людям, а не властям. Для них я представляю опасность, потому что меня поддерживает народ", - говорит бывшая военная летчица.

Уверенность в том, что она популярна у украинцев, подкрепляется, по ее словам, в ходе поездок по стране и встреч с людьми. "Эти встречи не всем нравятся - поэтому меня обвиняют в том, что я кремлевский шпион. Я была в оккупированных районах. Это территория Украины, и мне не нужно спрашивать чьего бы то ни было разрешения - ни в России, ни на Украине", - заявила Савченко.

"В Донецке мы узнали о шести пленных, в Луганске - о четырех, которых мы считали погибшими. Для их близких и родственников это было большим счастьем, когда мы показали их фотографии и передали письма. Цель всех моих поездок - освободить украинцев", - сказала Савченко.

Комментируя обвинения относительно того, что, находясь в российской тюрьме, она якобы работала на обе стороны, Савченко говорит, что "слышала про себя много и других глупостей. О том, например, что она никогда не объявляла голодовку и жила в России припеваючи. Что все это было сплошным кино. У меня нет ничего, кроме моей жизни и чести. Честью я не торгую, жизнью готова пожертвовать", - заявляет она.

Несомненно, признала Савченко, Россия пытается использовать ее поездки в своих интересах. "Однако, если бы украинская сторона продемонстрировал здоровое понимание ситуации и поддержала меня, у российской пропаганды просто не было бы шансов. Принцип России в том, чтобы сеять раздор".

Савченко критикует украинские власти за то, что они слишком сильно отстаивают некие "идеологические позиции, которые не нужны народу". "Когда власть отказывается от собственного народа, обвиняя всех поголовно в сепаратизме, люди перестают верить в совместное будущее", - отметила она.

"Политики в России, Белоруссии и на всем постсоветском пространстве функционируют не так, как в Западной Европе. На Западе есть различные программы и направления, там держат слово. У нас система одна: без оппозиции и каких-то коалиций. Либо ты приспосабливаешься к этой системе, тебе платят за твой голос, либо ты теряешь шанс попасть во власть. Я борюсь с этой системой. Поэтому я вышла из партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Когда ты один, у тебя есть твой голос - и никто не предлагает тебе денег, потому что оно того не стоит", - говорит депутат.

По мнению Савченко, те, кто находится во власти 25 лет, должны из нее уйти. "С нынешним парламентом все равно не добьешься никаких позитивных изменений", - уверена она.

По словам народного депутата, она "просто обязана" создать свою партию. "На самом деле, я не люблю политику. Мне по душе моя бывшая профессия военной летчицы. Но сегодня мы - экономисты, ученые, люди, ушедшие из политики, - пишем программу, размышляем, как должны выглядеть государственные структуры и экономическая система, чтобы Украина превратилась в процветающую страну".

На Украине, по словам Савченко, возможны три сценария: "внешняя диктатура, внутренняя диктатура и дезинтеграция, когда все соседи поделят страну между собой". Надежду на будущее страны она связывает с молодым поколением.

Останавливаясь на обвинениях в коррупции в адрес правительства, Савченко указывает на то, что европейская помощь "попала на счета небольших банков, которые были в конце концов закрыты. Средства осели на офшорных счетах нашего коррумпированного руководства. У меня есть доказательства этого. (...) Европа и США могли бы провести собственное расследования и призвать к ответу украинские власти - деньги ведь оставляют следы".

"Я никогда не питала иллюзий, - сказала в заключение Савченко. - Я уже в армии видела, насколько непросто проходят реформы".