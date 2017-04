12 апреля 2017 г. Кэтрин Хилл, Генри Фой | Financial Times Влиятельные лица в Кремле соперничают за право стать преемником Путина "Угроза исходит не от Навального, а изнутри", - сказал о Кремле корреспондентам Financial Times Кэтрин Хилл и Генри Фой "человек, хорошо знающий президента". "Через более чем 17 лет, прошедших с тех пор, как Путин стал президентом, авторитарная система, которую он построил, проявляет признаки внутренней коррозии. Ожидается, что амбиции Навального не лишат Путина шансов на переизбрание. Однако неуверенность по поводу того, что будет дальше, будоражит амбиции и провоцирует толкотню среди влиятельных лиц в Кремле и по всей России", - говорится в статье. "Все стабильно, потому что все знают, что он пойдет на еще один срок и, конечно, победит, - сказал бывший высокопоставленный чиновник с тесными связями с администрацией. - Но все нестабильно, потому что на нем все держится". "Тот человек, который хорошо знает Путина, говорит, что преемник должен быть подготовлен либо президент должен "сделать, как Ельцин" - то есть испытать потенциальных преемников в качестве премьер-министров, как предшественник Путина Борис Ельцин сделал с ним в 1999 году", - передают журналисты. "Дмитрий Медведев, нынешний премьер-министр, годами был надежным соратником Путина. Считается, что президент обещал ему, что он останется в должности до 2018 года. Однако его позиция выглядит уязвимой. Навальный собрал участников мартовских протестов с помощью видеоролика, в котором Медведев обвиняется в создании империи коррумпированной собственности", - напоминают авторы. Премьер-министр отрицает эти обвинения, однако фокус на нем "делает более вероятным то, что Медведеву придется уйти", говорит Татьяна Становая, политический аналитик Центра политических технологий (Москва). "Один экстремальный пример трений среди близких к Путину людей имеет место в Чечне, республике на Северном Кавказе. Там разговоры о продаже местного бизнеса "Роснефти" местному правительству настроили Игоря Сечина, задиристого генерального директора этой государственной нефтяной компании, против Рамзана Кадырова, воинственного лидера региона, - рассказывают Хилл и Фой. - Кадыров отказался платить сумму, которая, по словам "Роснефти", является стоимостью ее бизнеса". "Он довольно пугающий парень, но и Игорь Иванович тоже, - сказал, имея в виду Сечина, человек, осведомленный о переговорах. - Игорь Иванович - не тот парень, который будет пугаться слов Кадырова". "Еще одно лицо, близкое к "Роснефти", сказало, что столкновение достигло такой эскалации, что появилась необходимость расследовать, нет ли "чеченского следа" в прошедшем в прошлый понедельник теракте в Санкт-Петербурге, в ходе которого погибли 14 человек (сегодня число жертв теракта выросло до 15. - Прим. ред.)". Источник: Financial Times