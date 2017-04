12 апреля 2017 г. Макс Седдон, Кэтрин Хилл | Financial Times Алексей Навальный обещает продолжать борьбу с Путиным "Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, который провел 15 суток в тюрьме за организацию крупнейших за несколько лет антикремлевских протестов, пообещал продолжать борьбу с президентом Владимиром Путиным, - передают корреспонденты Financial Times. - В интервью FT Навальный сказал, что нарастание бедности "понизило уровень страха" и создает более широкую за все время коалицию против 17-летнего правления Путина". "Люди говорили, что у Путина политический консенсус: полно денег для среднего класса, все богатеют, и в ответ ты оставайся у власти, - сказал Навальный во вторник. - Сейчас консенсус рухнул, потому что не осталось денег, и все живут в бедности". "40-летний Навальный в прошлом месяце вызвал гнев фильмом, обвиняющим Дмитрия Медведева (...) в создании коррумпированной империи собственности, включающей в себя роскошные дворцы, виноградники и даже дом для уток", - напоминают авторы. "Теперь не требуется никому объяснять, что бедность проистекает из коррупции, а коррупция существует, потому что Путин был у власти 17 лет. Люди ясно видят эти связи, и вот почему они выходят на улицы", - сказал Навальный. Источник: Financial Times