12 апреля 2017 г. Раджив Сиал | The Guardian "Брекзит": иностранные государства могли вмешаться в голосование, говорится в докладе "Иностранные правительства, такие как Россия и Китай, могли быть замешаны в приостановке работы сайта для регистрации избирателей накануне референдума по выходу из ЕС", - заявил спецкомитет парламента Великобритании. Об этом сообщает Раджив Сиал в британской газете The Guardian. Издание пишет, что "доклад комитета по вопросам госуправления и конституционным делам Палаты общин (PACAC) выражает глубокую обеспокоенность членов парламента касательно неподтвержденных обвинений насчет иностранного влияния на голосование по "Брекзиту" в прошлом году". Как напоминает автор, "кабинету министров пришлось продлить крайний срок регистрации для голосования на референдуме по выходу из ЕС после того, как правительственный сайт перестал работать 7 июня, за 100 минут до конца регистрации. Приостановка работы сайта вызвала опасения, что десятки тысяч человек могли быть лишены права проголосовать". Тогда, говорится в статье, правительство заявило, что сайт "упал" из-за "беспрецедентного роста количества пользователей, так как более 500 тыс. человек пытались зарегистрироваться в последний день". Однако доклад, который был опубликован в среду, заявляет, что "есть знаки, указывающие на то, что сайт вывела из строя DDoS-атака с использованием ботнетов - компьютерной сети, зараженной вредоносным программным обеспечением". "Ключевыми показателями" такой атаки, по словам парламентариев, являются "выбранное время и относительные показатели объема" пользователей. Также в докладе говорится, что "США и Великобритания понимают киберактивность преимущественно с технической стороны и с точки зрения компьютерных сетей. А, например, Россия и Китай используют когнитивный подход, основанный на понимании психологии масс и того, как использовать людей. Последствия этого различного понимания кибератаки - с одной стороны, как чисто технического феномена, с другой - как явления, выходящего за компьютерные рамки, чтобы повлиять на общественное мнение - в том, что касается вмешательства в выборы и референдумы, - очевидно", - приводит автор в заключение один из выводов доклада. Источник: The Guardian