Единственной позитивной вещью в избрании Трампа была возможность хороших отношений с Россией - и что теперь?

"Возможно, катарсис, который Борис Джонсон испытал, когда его стащили с самолета, направлявшегося в Москву, привел к просветлению", ведь глава МИД Великобритании "сказал что-то разумное", пишет Мэттью Норман в британском издании Independent. "Так что давайте снимем наши балаклавы перед Борисом - которому премьер-министр позволила раскрыть рот и высказаться по Сирии - за вот эту фразу: "Я считаю, что русские нуждаются в выходе и в способе двигаться дальше", - отмечает Норман, цитируя главу британской дипломатии.

"Естественно, русские нуждаются в выходе, - продолжает автор. - И речь не только о Сирии - в выходе русские нуждаются очень давно. Вопрос в том, могут ли США его найти и предложить без привычной смеси презрения и снисходительности, которая неизбежно еще больше загоняет русских в угол".

"История отношений с Россией после окончания холодной войны, - говорится в статье, - это история контрпродуктивного идиотизма - во многом потому, что, судя по тону, об окончании холодной войны речь не идет. После краткого, относительно дружелюбного периода, последовавшего за развалом СССР, ментальность "Империи зла" снова укрепилась".

"Когда Россия нуждалась в деликатном сопровождении на пути к окончательному примирению (пускай и не к страстному перениманию) с западными демократическими ценностями, в медведя постоянно тыкали острой палкой, - продолжает Норман. - Для страны, которая построила обширную империю обороны для защиты целостности своих границ, подталкивание Украины к вступлению в НАТО было ненужным провокативным шагом с предсказуемыми последствиями".

Автор не хочет, чтобы его поняли неправильно, - он не восхваляет Владимира Путина. Однако, по его словам, "не обязательно быть российским националистом, чтобы понять, что его народ немного устал от нравоучений по военным вмешательствам в Сирии, которые читают политики, чьи страны своей безрассудностью сначала дестабилизировали весь регион, а потом решили (по-моему, поступив мудро) в этот раз не вмешиваться".

После избрания Дональда Трампа в США, говорится далее в колонке, "на секунду показалось, что мечта об Америке, отказывающейся от морального превосходства, стала почти досягаемой. Это был единственный просвет в неописуемо неприветливом небе на фоне избрания любителя щупать женщин, который не очень-то претендует на какую-то моральность". По словам автора, "щенячье восхищение" Трампа "перед авторитарным лидером в Кремле" позволяло надеяться на "радикальную перезагрузку отношений России и Запада".

Но этому было не суждено случиться. Обвинения в сговоре предвыборной кампании Трампа с Россией, а также "известные слухи о записях с камеры видеонаблюдения в гостинице все это послали к чертям". В довершение всего Трамп, "возможно, побуждаемый естественной человеческой реакцией на душераздирающие кадры (а также желанием отвлечь от проблем внутри страны) послал дождь из "Томагавков" и вернул "Команду Америка" к мировому патрулированию", говорится в статье.

"И вот опять мы возвращаемся к безумию, как его определил Эйнштейн, - пишет Норман. - Каждый раз, как гении, стоящие за триумфами в Ираке, Афганистане и Ливии, встают в позу моралистов, чтобы поучать Россию, Россия все глубже укрепляется в своих позициях".

По мнению автора, по сравнению с прошедшей холодной войной ее нынешняя "опосредованная" версия, "в которой Россия сражается с применением современных несимметричных военных тактик, таких как кибератаки, - это неравный поединок между выжившей супердержавой-одиночкой и бывшей супердержавой с незначительной и хрупкой экономикой. Россия, - пишет Норман, - не может претендовать на равноправие, ну разве что у нее есть атомный арсенал, применение которого никто не считает возможным. Чем больше США и их слепые последователи на другом берегу Атлантики относятся к России как к врагу номер один, тем больше они подталкивают ее к удару в неравном боксерском поединке".

"Поэтому, - заключает автор, - Борис прав касательно того, что нужно найти выход для России. Отличная мысль. Но теперь еще сложнее, чем прежде, понять, как это сделать, если и США не найдут для себя выход из психологического лабиринта холодной войны, в котором они двигаются на ощупь, а Великобритания визгливо тявкает у их ног".