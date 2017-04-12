"Упадочный" Запад должен потребовать от Путина расследовать преследования геев в Чечне

Ряд итальянских и британских политиков отреагировали на расследование "Новой газеты" о массовых задержаниях жителей Чечни в связи с их нетрадиционной сексуальной ориентацией, назвав эти действия "неприемлемым нарушением прав человека" и призвав российские власти "немедленно расследовать" эти заявления и "привлечь к суду" ответственных. СМИ Италии и Великобритании предостерегает своих лидеров: их молчание может иметь "разрушительные последствия", как учит история.

"На них устраивают облаву, их задерживают, пытают в специальных тюремных лагерях или же убивают члены их собственной семьи: в Чечне достаточно быть заподозренными в гомосексуальности, чтобы к вам отнеслись, как "к собакам, не имеющим права на жизнь", - пишет московский корреспондент итальянской газеты La Repubblica Розальба Кастеллетти. - Независимое издание "Новая газета" освещает на протяжении 25 лет маленький кавказский регион и имеет там многочисленные источники. Поэтому, когда 1 апреля Елена Милашина опубликовала расследование "Убийство чести" о задержании сотни геев и, по меньшей мере, трех случаях убийств в рамках стратегии "превентивной зачистки", никто не подверг сомнениям собранные свидетельства. Более того, международное сообщество, начиная с Италии, восстало и мобилизовалось".

На Апеннинах, рассказывает журналистка, ЛГБТ-организация Arcigay призвала провести расследование. "Тут же последовали осуждения со стороны итальянских политиков". Сенаторы Демократической партии Серджо Ло Джудиче, Моника Чиринна и Луиджи Манкони подготовили запрос в МИД, призывая "направить международных наблюдателей" в Чечню, говорится в статье. А заместитель министра иностранных дел Италии Бенедетто Делла Ведова назвал информацию из расследования "Новой газеты" "неприемлемым нарушением прав человека". Издание также цитирует бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, который написал в Facebook: "Новости, которые приходят из Чечни, оставляют без слов. Дрожь пробивает при мысли, что в 2017 году существуют концлагеря для людей нетрадиционной сексуальной ориентации или тех, кого в этом подозревают. Это возвращает нас к нацизму: все мы должны заявить о нашем протесте и негодовании".

"В Чечне совершаются преступления против человечности", - заявил в отдельном интервью Розальбе Кастеллетти из итальянской La Repubblica Игорь Кочетков, председатель российского межрегионального движения "ЛГБТ-сеть". Автор пишет, что расследование "Новой газеты" обязано, в том числе, и тому, что это движение "открыло "зеленую телефонную линию" и создало электронный адрес, куда продолжают поступать свидетельства" пострадавших. "В Чечне существует система пыток, возглавляемая и управляемая государственными органами, - заявил Кочетков в интервью изданию. - Одного из главных управляющих этой системы зовут "Лордом", "Господином": это чеченский депутат Адам Делимханов, - утверждает активист. - Государство охотится на геев. Оно арестовывает их и просит их доносить на друзей. Обычно их помещают в камеру с другими заключенными, которых заставляют их избивать и издеваться над ними. Речь идет о преступлениях против человечности, расследованием которых должен заняться Международный уголовный суд в Гааге".

"Множество геев, задержанных в рамках жестких мер против гомосексуальности в Чечне, были помещены в заключение и подвергнуты пыткам в незаконных тюрьмах", - пишет Джеймс Сомпер в британской газете The Telegraph со ссылкой на правозащитников. В частности, Татьяна Локшина, программный директор Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch, заявила в комментарии газете: "Мы получили достоверные сообщения о том, что здание в Аргуне используется в качестве тюрьмы не только для членов ЛГБТ-сообщества, но также и для других людей, безосновательно задержанных чеченскими силами безопасности". Как поясняет издание, имеется в виду бывшая военная база на окраинах Аргуна, примерно в 19 км от столицы Чечни Грозного.

Издание также цитирует заявление баронессы Энелэй, государственного министра в Министерстве иностранных дел Великобритании: "Задержания и издевательства над более чем сотней геев в Чечне вызывает крайнее беспокойство". Госминистр также добавила: "Мы осуждаем любые преследования и призываем власти провести немедленное расследование и удостовериться в том, чтобы ответственные за нарушения прав человека были привлечены к суду".

"Владимир Путин частенько кичится моральным превосходством российского общества в сравнении с многочисленными проявлениями упадочничества западных обществ, - пишет в итальянской газете Il Corriere della Sera Франко Вентурини. - В своем пропагандистском угаре хозяин Кремля склонен путать упадочничество с гражданскими свободами. Для него само существование гомосексуалов - это знак распада моральных ценностей, а РПЦ каждый раз радуется, когда наверху выражают такие категоричные идеи".

Журналист сообщает, что глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию, содержащуюся в расследовании "Новой газеты" о преследовании геев в республике, "потому что, как он сам сказал, если бы в Чечне были подобные люди, их бы собственные родственники отправили туда, откуда не возвращаются. Но поскольку расследование достоверно, - говорится в статье, - а самого Кадырова никто не опроверг, "упадочный" Запад должен поставить этот вопрос перед начальником Кадырова, неким Владимиром Путиным. И немедленно, в перерывах между ракетами и химическими атаками".

"В то время как социальные сети силятся поверить в возможность существования "концлагерей" для мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, в беспокойной российской республике, мировые лидеры, включая наших собственных, хранят поразительное молчание, - пишет в британском издании Independent Ли Виллискрофт-Феррис, журналист и ЛГБТ-активист. Когда дело доходит до прав ЛГБТ-меньшинств, "как кажется, нам нравится почивать на лаврах прогресса у себя дома" и в то же время "игнорировать страдания в тех странах, где принадлежность к сексуальному или гендерному меньшинству превращается в ежедневную борьбу за выживание", критикует автор западных лидеров.

"Слишком часто западные правительства пытаются умыть руки от ответственности за лоббирование интересов членов ЛГБТ-сообщества за рубежом, боясь оскорбить религиозные или культурные чувства, - говорится в статье. - Этот культурный релятивизм не может и не должен применяться к базовым вопросам человеческого равенства и достоинства".

"Вывод таков: мир должен был усвоить уроки запоздалых действий в тех случаях, когда отдельная общественная группа становится фокусом коллективного уничтожения, задержания, насилия и убийства, - подытоживает журналист. - Будем надеяться на то, что в Чечне история не повторится. Последствия могут быть разрушительными".