12 апреля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Запад атакует Путина на сирийском направлении Если Белый дом реалистичнее увидел, какую угрозу для ключевых американских интересов несет политика Путина, это радует, пишут СМИ после решения Трампа о ракетном ударе в Сирии и в ожидании переговоров госсекретаря США в Москве. Тиллерсону "необходимо получить то, чего так и не добился Керри, - рычаги влияния, обеспеченные военными действиями США по подрыву режима Асада", считает The Times. Позиция Путина по Сирии яснее, чем позиция Трампа, замечают наблюдатели. "Трамп дал отпор Путину", - пишет в заголовке редакционной статьи The Wall Street Journal. "Популярная в СМИ теория о том, что президент Трамп является политическим заложником Владимира Путина, с каждым днем выглядит все менее убедительно. Последние свидетельства появилось во вторник, когда чиновники Белого дома обвинили Россию в попытке скрыть атаку Башара Асада с применением химического оружия в Сирии, а Трамп официально пригласил Черногорию вступить в НАТО", - пишут авторы статьи. "Расследование связей России и предвыборного штаба Трампа еще далеко от завершения, но, судя по его действиям, Трамп не принимает внешнеполитические решения в страхе перед ответным действиями России. Это обнадеживает и усиливает его возможность помериться силами с российским автократом", - полагает WSJ. "Белый дом поумнел в отношении России - но ему еще есть чему поучиться", - говорится в редакционном комментарии The Washington Post. "Перспектива того, что администрация Трампа скоро установит дружественные отношения с Россией, кажется, исчезает на глазах. Хотя президент Трамп пока не высказал критику в отношении Владимира Путина публично, его советники разносят Кремль за его попустительство и возможное соучастие в атаке с применением химического оружия со стороны Сирии", - пишут авторы статьи. "Если взгляд администрации на Путина и угрозу, которую он представляет для ключевых американских интересов, становится более реалистичным, то это можно только приветствовать. Тем не менее, кажется, тут еще есть чему поучиться", - считает издание. Направляясь в Москву для встреч во вторник, госсекретарь Рекс Тиллерсон критиковал Россию и одновременно выражал "надежду" на то, что Россия решит отказаться от альянса с Дамаском и Ираном и "вновь вступит в союз с США и другими странами Запада". То же самое неоднократно повторял его предшественник Джон Керри, замечают журналисты. "Если Тиллерсон на самом деле хочет, чтобы Россия перешла на другую сторону, ему необходимо будет получить то, чего так и не добился Керри, - рычаги влияния, обеспеченные военными действиями США по подрыву режима Асада", - говорится в статье. "Загнать Кремль в угол" - так озаглавлена редакционная статья в The Times. "Останется ли Башар Асад во главе Сирии, зависит от его безусловной поддержки Кремлем", - пишет издание. Устроенная его режимом газовая атака убедила западных лидеров, что его участие в политической жизни Сирии в будущем невозможно. Однако Владимир Путин твердо держится своего клиента. "Достойно сожаления то, что Запад не высказывается по Сирии единогласно, - говорится далее. - Министр иностранных дел [Великобритании ] Борис Джонсон призвал к новым санкциям, но не смог заручиться поддержкой партнеров по G7, и США откладывают это решение". The Times отмечает, что в коммюнике "большой семерки" не были упомянуты ответные меры - содержались лишь призывы к России "использовать свое влияние" на Асада, чтобы положить конец конфликту. Утверждается, что Италия оказалась среди самых ярых противников более жесткой линии по отношению к Кремлю, высказав предупреждение, что Запад не должен "загонять Россию в угол". "Однако именно это пытается сделать сегодня в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Ему было бы проще, если бы риторика G7 не звучала так мягко", - полагают авторы публикации. Если Путин наконец сделает в Сирии то, что нужно, это будет не благодаря угрызениям совести из-за варварских действий его клиента. Это будет из-за того, что его "загонят в угол", утверждают журналисты. Американские крылатые ракеты "Томагавк" нанесли удар по сирийской военной авиабазе, с которой, по мнению США, был совершена газовая атака на город Хан-Шейхун, и эта операция стала чем-то вроде наказания, пишет обозреватель Der Spiegel Марк Питцке. Но самый смелый внешнеполитический поступок президента Трампа вызывает немало вопросов. Что же дала его военная операция? Была она чем-то большим, нежели дорогое пиар-шоу замученного проблемами Трампа? Что будет дальше? Да, в понедельник пресс-секретарь Трампа пригрозил Асаду "новыми акциями" и даже существенным расширением масштабов американской операции. Впоследствии он добавил, что "позиция США нисколько не изменилась". "При этом никто не знает, как выглядит эта позиция, - отмечает Питцке. - Американское правительство говорит о разовой акции, но при этом само себя ставит перед необходимостью действовать. К примеру, что будет, если Асад продолжит в том же духе? Какова конечная цель США?". Во вторник американский госсекретарь Тиллерсон отправился с визитом в Россию. Это "неприятная поездка, так как Вашингтон обвиняет Москву в том, что она частично ответственна за сирийскую газовую атаку". Москва, в свою очередь, после американского удара заявила об "агрессии против суверенной нации", о "нарушении международного права" и "ухудшении российско-американских отношений". В то же время получили хождение теории заговора: дескать, Россия специально инсценировала произошедшие события - вполне возможно, с одобрения американцев - чтобы дать Трампу возможность дистанцироваться от гипотетических контактов с Москвой и Владимиром Путиным, говорится в статье. Как предположил комментатор MSNBC Крис Мэтьюс, все это могло быть "трюком русских для Трампа, цель которого - убить историю о том, будто бы Путин и Трамп спят в одной постели". "Между тем, по мнению экспертов по международному и конституционному праву, поступок Трампа мог быть незаконным", - продолжает Питцке. В 2013 году Трамп требовал от Обамы получить согласие Конгресса на военный удар по Сирии. Теперь же отсутствие такового ему не помешало. "Из поборника негибкой политики национальных интересов, не ставящей перед собой никаких иных целей, кроме тех, которые вписываются в максиму "Америка прежде всего", кажется, Трамп в одночасье превратился в президента, руководствующегося универсальными моральными ценностями в лучших традициях американского интернационализма", - пишет обозреватель Die Welt Рихард Херцингер о его приказе нанести ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на жестокие действия Асада против своего народа. Трамп указал, что "применение химического оружия Асадом и дальнейшая дестабилизация региона угрожают безопасности не только США, но и их союзников". Но означают ли слова Трампа и отданный им приказ принципиальную смену курса США по сирийской политике? "Сомнения растут с каждым днем", - замечает журналист. "Для того чтобы сирийский режим, а вместе с ним и его патрон в лице России оказались в затруднительном положении, США должны действовать более активно в военном плане и прибегнуть к дополнительному средству давления в виде санкций. А однократная акция в форме ракетного удара по эффективности уступает даже тому, что планировал в 2013 году президент Барак Обама", - продолжает автор, имея в виду несостоявшуюся трехдневную бомбардировку стратегически важных объектов режима Асада. Херцингер критикует и то, что Трамп, как и Обама, "обосновывает военную акцию одним лишь применением химоружия, а не продолжающимся систематическим террором и бомбардировками гражданского населения Сирии правительственными силами и российскими ВКС". В западных столицах продолжают воображать, что путем хитроумной дипломатии можно заставить Кремль отказаться от поддержки на самом деле неудобного союзника Асада. Но зачем Кремлю это делать сейчас, когда его "вассал в Дамаске" одерживает победы, тем самым приближая Москву к ее цели стать доминирующей силой в Сирии? - говорится в статье. Интенсивные дискуссии внутри администрации Трампа относительно судьбы и роли Асада не дают целостного впечатления о реальных намерениях Вашингтона. "Сам Трамп молчит по этому поводу - похоже, он нравится себе в роли непредсказуемого политика. Поэтому в любой момент можно ожидать возвращение "старого" Трампа, склонного к изоляционизму и обхаживающего Путина", - полагает автор. "Лишь активное давление на воюющих в Сирии Иран и Россию могут убедить их в необходимости серьезных мирных переговоров, - убежден обозреватель. - Важным шагом стали бы санкции против Москвы в связи с ее военными преступлениями в Сирии". Но на саммите G7 в Тоскане санкции были отклонены. "Запад должен распрощаться с иллюзией, что Путин - это сбившийся с пути друг, а не злейший противник. 