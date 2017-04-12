Сирийское завещание Франсуа Олланда

Глава французского государства поддерживает воздушные удары против режима Асада, совершенные по приказу Трампа. В интервью Le Monde Франсуа Олланд ратует за возобновление переговоров между сторонами сирийского конфликта.

"Как только Дональд Трамп сделал этот выбор, независимо от нашей интерпретации - мотивация на основе внутренней политики, единственный в своем роде удар, желание произвести впечатление или просто его непредсказуемость, - он создал событие, которое должно быть использовано в политических целях Францией, Европой, чтобы по возможности привести различные стороны конфликта к переговорам", - объясняет Франсуа Олланд журналистам Le Monde в ходе встречи в Елисейском дворце, где он долго вспоминал об упущенных возможностях, о роли Франции и способах положить конец этому нескончаемому конфликту.

После химической атаки в Гуте в 2013 году Россия и США заключили соглашение о плане ликвидации сирийского химического оружия, под надзором Организации по запрещению химического оружия. По мнению Олланда, это был успех: подобная инициатива позволила разоблачить арсенал такого масштаба, который предположительно мог разрушить Израиль.

Рецидив 4 апреля 2017 года с применением газа зарина поражает. "Я не думаю, что это провокация, - указывает глава государства. - Этот режим обладает чувством безнаказанности. Он подумал, что, сделав это один раз и затем повторив снова, он вызовет отвращение и ничего более".

О бездействии Обамы после химической атаки в Сирии в 2013 году Олланд сказал следующее: "Для Владимира Путина это явилось обнаружением того, что США всегда предпочитают скорее путь компромисса, дискуссию, дипломатию, чем силу. Я прослеживаю связь между тем, что произошло в Сирии, и тем, что произошло на Украине".

По мнению главы государства, когда его российский коллега увидел, что он может, рискуя только санкциями, продвигаться дальше, "он стал предпринимать такие крупные операции, которые не предусматривал совершать вначале".

Прежде чем бомбить авиабазу в Шайрате 6 апреля, американцы предупредили французские власти заранее. "Для нас главное - то, что они это делают, - добавил Олланд. - Мы дали им понять, что одобряем этот удар и что, если бы они попросили, мы рассмотрели бы гипотезу о совместной операции".

Несомненно то, что настал благоприятный момент для подведения всех участников кризиса к столу переговоров, считает Олланд.

Прежде всего, это сирийская оппозиция. Она была все более ослабленной, в том числе за столом переговоров о будущем Сирии в Женеве. Теперь она ожила, продолжает президент.

Затем это Владимир Путин. "Он в течение нескольких месяцев думал, что у него полностью развязаны руки. У него было соглашение с Турцией и альянс с Ираном, в то время как режим Дамаска захватил военные позиции. Он даже способен был завязать небольшой альянс с курдами, чтобы потом сказать, что они могут пойти в Ракку, - напоминает Олланд. - Он был чудесным избавителем во всем этом, но теперь он больше не является таковым". Осталось понять, на какое время.

Франсуа Олланд убежден в том, что отныне может быть найден "общий язык", чтобы возобновить дипломатический процесс в Женеве.