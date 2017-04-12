Члены G7 демонстрируют желание способствовать уходу Асада

Сирийский кризис находится в центре первого визита американского госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву, пишут журналисты Le Monde Изабель Мандро и Жером Готере.

Первый визит в Россию высокого должностного лица из новой американской администрации Трампа неминуемо должен проходить в контексте сильной напряженности. "Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит", - резко сказал глава Кремля в интервью московскому телеканалу "Мир", передают журналисты.

"По мнению российского Минобороны, сирийский режим просто не располагает химическим оружием, видеоролики об агонии жителей Хан-Шейхуна были "сфабрикованы", а от так называемых "террористов" следовало ожидать новых химических атак", - говорится в статье.

"В среду Совбез ООН должен высказаться о новом проекте резолюции, представленной США, Францией и Великобританией и требующей полного сотрудничества в расследовании участия сирийского режима в том, что произошло 4 апреля. Это вызов для России, которая могла бы поставить там свое вето, ведь она беспрестанно критикует американские ракетные удары, нанесенные до того, как будет проведено "углубленное расследование", - отмечают журналисты.

"События последних дней вернули в центр дискуссий судьбу Башара Асада, и с этой точки зрения Рекс Тиллерсон прибыл в Москву, имея сильную поддержку от союзников, - говорится далее. - По крайней мере по этому вопросу саммит министров иностранных дел стран G7, который прошел в итальянском городе Лукка (Тоскана) 10-11 апреля, в преддверии основного саммита 26-27 мая в городе Таормина (Сицилия), действительно можно считать успешным. В городе, превращенном в укрепленный район, участники вновь торжественно подтвердили свое желание способствовать политическому урегулированию сирийского кризиса, которое сильно сопряжено, по их мнению, с уходом президента Асада", - говорится в статье

Естественно, совместный месседж, направленный из Лукки в адрес России и Башара Асада, не препятствовал различию в оценках, продолжают журналисты. Так, во время брифинга Жан-Марк Эйро подтвердил французскую позицию: "Будущее Сирии невозможно вместе с Башаром Асадом" - и потребовал от Москвы "прекратить лицемерие и искренне присоединиться к политическому процессу". В то же время Рекс Тиллерсон показался менее категоричным - он сказал, что США "надеются, что Башар Асад не станет составной частью будущего Сирии", и отметил, что сирийскому народу необходимо самому определить свое политическое будущее.

"Еще раньше на утреннем заседании британское предложение о новых санкциях против России и Сирии не было поддержано", - говорится в статье.

"Поворот Дональда Трампа в сторону американской политики вмешательства в дела других государств и первые американские бомбардировки, направленные против сирийского режима после начала конфликта в 2011 году, все-таки не являются единственными напряженными вопросами. Йемен, Ливия и Южная Корея также должны быть затронуты в ходе переговоров между Рексом Тиллерсоном и его российским коллегой Сергеем Лавровым. Но особенно важно то, что в четверг Дональд Трамп дал свое добро на вступление Черногории в члены НАТО, теперь она станет 29-м членом Североатлантического альянса. Это еще большая "провокация" в глазах Москвы", - комментируют журналисты.