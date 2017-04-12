Москва уготовила американскому госсекретарю холодный прием

"Первый контакт на высоком уровне между администрацией Трампа и Кремлем страдает от химической атаки, совершенной в Сирии на прошлой неделе. В итоге Рекс Тиллерсон не будет принят Владимиром Путиным", - полагает корреспондент швейцарской газеты Le Temps Эммануэль Гриншпан.

Россия в качестве общего врага - подходящий повод для сближения европейских стран с администрацией Трампа. "Очень хорошая платформа для консолидации - Сирия, Россия, есть общий враг, замечательно", - насмешливо заявил российский президент по итогам переговоров с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Москве, имея в виду поддержку американских воздушных ударов против авиабазы сирийской регулярной армии 7 апреля. Затем более серьезным тоном Путин сказал, что Россия располагает информацией, согласно которой новые "провокации, а по-другому я это назвать не могу, готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти".

"Итак, Москва нисколько не отклоняется от своей поддержки Башара Асада. Российское министерство обороны утверждает, что химическая атака по городку Хан-Шейхун 4 апреля являлась бомбовым ударом сирийской авиации, который разрушил подконтрольный повстанцам склад химического оружия", - говорится в статье.

"Накануне первого визита в Москву в роли госсекретаря Рекс Тиллерсон представил кардинально иную картину ситуации. По его словам, правление Башара Асада "подходит к концу" и Россия окажется в "незначительной роли на Ближнем Востоке, если продолжит его поддерживать". Высказываясь в кулуарах встречи министров иностранных дел ведущих развитых стран G7 (откуда Россия была исключена в 2014 году), Рекс Тиллерсон указал на то, что Россия продолжает участвовать в переговорах и "может сыграть значительную роль". Страны G7 не приняли решение о новых санкциях против России, как это предложила Великобритания", - передает журналист.

"Американский госсекретарь настойчиво обвинял Россию в некомпетентности или невнимательности в связи с выполнением соглашения, заключенного в 2013 году с США о полном уничтожении химического оружия в Сирии", - продолжает журналист.

"На самом деле обвинения в отношении России заходят намного дальше. Один официальный источник в Вашингтоне во вторник сообщил американскому агентству AP, что предварительное расследование пришло к выводу: Россия была заранее проинформирована о сирийской химической атаке в Хан-Шейхуне", - говорится в статье.

"Внезапное ужесточение администрации Трампа по сирийскому досье сильно и неприятно удивило Москву. Российская военная кампания в Сирии на фоне пассивности Запада позволила Путину вернуться в эпицентр международной игры, и изменением стратегической обстановки в пользу Башара Асада ему удалось сделать из Сирии свой протекторат. Так было до обидного запуска 60 американских ракет", - пишет автор.

"Желчный тон российского президента во вторник и его отказ принять Рекса Тиллерсона, как это было предусмотрено вначале, сигнализируют о растущем разочаровании в отношении администрации Трампа. В итоге Тиллерсон встретится только со своим коллегой Сергеем Лавровым в среду. Трудно представить, как два лагеря сумеют найти общую позицию, ведь им не удается прийти к единому мнению даже о фактах", - замечает Гриншпан.