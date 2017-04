12 апреля 2017 г. Джули Хиршфилд Дэвис, Хелен Купер | The New York Times Белый дом обвинил Россию в замалчивании сирийской химической атаки Во вторник Белый дом обвинил Россию в попытках замолчать роль сирийского правительства в атаке с применением химического оружия на прошлой неделе, заявив, что разведка США подтвердила: это режим Асада использовал газ зарин против собственного народа, сообщает The New York Times. "Доклад на четыре страницы, составленный Советом по национальной безопасности, содержит рассекреченные данные американской разведки, касающиеся атаки, и опровергает утверждения Москвы о том, что повстанцы распылили газ, чтобы дискредитировать сирийское правительство. Белый дом утверждает, что Дамаск и Москва опубликовали "фальшивые версии", чтобы ввести мир в заблуждение", - говорится в статье. "Обнародование досье на брифинге в Белом доме во вторник ознаменовало резкое изменение позиции президента Трампа, который вступил в должность, восхваляя российского президента Владимира Путина, но сейчас, как представляется, твердо решил надавить на него", - пишут авторы статьи Джули Хиршфилд Дэвис и Хелен Купер. "Не вызывает вопросов то, что Россия изолирована", - заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. По его словам, только Москва и "государства-банкроты", которыми он назвал Сирию, Северную Корею и Иран, оспаривают ответственность Дамаска. В Кремле во вторник Путин решительно высказался против американских обвинений, сказав, что он потребует официального расследования ООН и международного сообщества, и попытавшись поставить под сомнение заключения администрации Трампа. Путин сравнил аргументы Белого дома с ошибочными данными разведки по оружию массового уничтожения, которые способствовали вступлению США в военные действия в Ираке в 2003 году, передает газета. Высокопоставленные чиновники Белого дома, говорившие на условиях анонимности, заявили, что целью России является скрыть причастность сирийского правительства к газовой атаке, пишет издание. По их словам, сирийское правительство, находясь под давлением оппозиционных сил по всей стране и не имея достаточного количества войск для ответных мер, использовало смертоносное вещество нервнопаралитического действия зарин для нападения на повстанцев, которые угрожали территории, находящейся под контролем правительства. "Чиновники также отметили, что Россия, которая выступила посредником по соглашению 2013 года, в соответствии с которым Сирия обещала сдать свое химическое оружие, неоднократно отвергала доказательства того, что режим Асада по-прежнему его применяет", - пишут авторы статьи. Напряженная дискуссия между Вашингтоном и Москвой развернулась, когда Тиллерсон, находясь во вторник в Италии, заявил, что правлению Асада в Сирии "приходит конец", и предупредил, что Россия рискует лишиться роли, которую она играет на Ближнем Востоке, если продолжить его поддерживать. По его словам, Россия проявила либо некомпетентность, либо невнимательность в своей неспособности обезопасить и уничтожить запасы химического оружия Асада. "Некоторые официальные лица в Пентагоне заявили, что присутствие российского личного состава на аэродроме "Шайрат", с которого была произведена газовая атака, указывает, по крайней мере, на возможность того, что Россия знала о применении химоружия. Однако министр обороны Джим Мэттис во вторник отказался напрямую предъявить подобное обвинение", - говорится в статье. "Как представляется, досье администрации Трампа представляет собой более масштабную попытку достигнуть международного консенсуса для решительного ответа на действия сирийского правительства", - отмечает издание. Чиновники Белого дома заявили, что они с нетерпением ожидают принятия мер со стороны ООН и результатов расследования Организации по запрещению химического оружия. Источник: The New York Times