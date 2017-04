12 апреля 2017 г. Питер Бейкер | The New York Times Изменение позиции Трампа в отношении России привело к геополитическому потрясению "Неделю назад президента Трампа обвиняли в том, что он инструмент русских, сам того не ведающий агент влияния. Он был исполнен восторга до такой степени, что защищал Владимира Путина от критиков, называвших его убийцей, - отмечает Питер Бейкер в The New York Times. - Теперь Трамп в дипломатическом противостоянии с Россией Путина, его администрация обвиняет Москву в попытках прикрыть химическую атаку в Сирии против мирных жителей, и его госсекретарь предлагает ультиматумы в духе "мы или они". "Даже для президентства, отмеченного непредсказуемостью, это был головокружительный переход от потворства к конфронтации. Из-за него в Вашингтоне и других столицах произошло геополитическое потрясение. Перспективы улучшения российско-американских отношений уже были скромны ввиду атмосферы подозрения, проистекающей из вмешательства Кремля в состоявшиеся в прошлом году выборы. Однако вместо разрядки, картину которой в свое время рисовал Трамп, произошло ухудшение отношений до уровня новой холодной войны", - говорится в статье. "Для лагеря Трампа этот резкий поворот просто стал доказательством того, насколько ложным с самого начала был сюжет этой теории заговоров", - указывает Бейкер. "Если Сирия что-то и сделала, она подтвердила тот факт, что нет никаких связей с Россией", - сказал Эрик Трамп, сын президента. "Некоторым критикам это показалось циничным способом отвлечь внимание от множества расследований возможных контактов соратников Трампа с Россией, даже когда Москва пыталась помочь Трампу завоевать президентство, - говорится в статье. - Как бы то ни было, все это наводит на мысль, что отношения между двумя державами могут быть непостоянными в ближайшие месяцы, при условии импульсивных реакций президента, не имеющего предыдущего опыта внешней политики, и зачастую резких ответов российского лидера, подверженного собственным моментам досады, а также столкновений национальных интересов обеих стран в ключевых регионах по всему миру". "Я с самого начала скептически относилась к возможности успешной перезагрузки отношений Соединенных Штатов с Россией после всего того, что случилось за последние несколько лет, - сказала Анджела Стент, бывший офицер национальной разведки, специализировавшийся на России, теперь работающая в Джорджтаунском университете. - Удивительно то, как быстро мы вернулись к status quo ante ("прежнему положению дел" (лат.) - Прим. ред.), которое было в конце администрации Обамы". "Джон Р. Бейрл, бывший посол [США] в Москве, сказал, что крайности отношений преувеличиваются и что они, возможно, установятся посередине", - передает автор. "Уровень доверия настолько ухудшился, что эти первоначальные встречи мало дадут в смысле соглашений, и расследование вероятного российского вмешательства в выборы бросает огромную тень, которую обе стороны должны признать", - отметил Бейрл. Источник: The New York Times