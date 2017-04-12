Укротительница олигархов

После революции на Майдане в 2014 году президент Петр Порошенко поставил перед главой украинского Центробанка Валерией Гонтаревой задачу "перестроить" банк, который, по ее словам, ранее был "средневековым монстром", пишет Беньямин Биддер на страницах немецкого журнала Der Spiegel. Людям Гонтаревой удалось сломать сопротивление старой системы и превратить раздутый 13-тысячный колосс в современный ЦБ по западному образцу, имея всего 5 тыс. сотрудников.

Это принесло Гонтаревой признание западных экспертов и политиков. По словам инвестиционного банкира из Чехии Томаса Фиала, "Гонтаревой удалось вычистить хлев". Но украинские СМИ задают совершенно иной тон: по их мнению, Гонтарева "подорвала доверие Украины к банковской системе" и "убивает всяческое доверие к гривне". Многие украинцы винят ЦБ в падении нацвалюты, ведь до Майдана доллар стоил 8 гривен, а теперь - 26. Гонтаревой доверяют всего 2,8% населения. Нападки на главу ЦБ порой брутальны: глава представленной в Верховной Раде националистической "Радикальной партии" потребовал "крови руководства Центробанка", разрушившего украинскую банковскую систему.

В понедельник Гонтарева объявила о своей отставке. Официально она заявила, что ее "миссия выполнена", однако во время беседы с журналом Der Spiegel несколько дней тому назад рассказала, что она не ожидала такого сопротивления. "Вероятно, я была немного наивна", - отметила Гонтарева.

Гонтарева "заслужила хорошую репутацию среди экспертов по той причине, что украинский ЦБ впервые стал независим от интересов политиков и олигархов. Центробанк стал проводить современную валютно-денежную политику по образцу европейского ЕЦБ и американского Федрезерва. Все ее предшественники, напротив, занимались тем, что поддерживали стабильный курс украинской гривны", говорится в статье.

Биддер поясняет: "Это заставляло население верить в мнимую стабильность, но загнало Украину в банкротство". Только в период с апреля по ноябрь 2013 года тогдашний президент Виктор Янукович "сжег 15 млрд долларов - целых 8% от украинского ВВП".

Гонтарева, как говорится далее, привлекла молодых экспертов-финансистов, ранее работавших в европейских банках. В довольно быстром темпе они "прочесали гнилой банковский сектор - всего за два года ЦБ закрыл 87 банков, то есть каждый второй украинский банк". В этой отрасли было велико влияние организованной преступности, о чем свидетельствует терминология, при помощи которой украинский ЦБ классифицировал закрываемые банки: "банки-зомби", "стиральные машины" и "пылесосы". Первые являлись лишь "фасадом действующего банка, и в большей части случаев их руководители скрывались с накоплениями вкладчиков". "Стиральные машины" скрывали происхождение криминальных денег, но большего всего проблем доставляли "пылесосы", то есть банки украинских олигархов. Они аккумулировали деньги вкладчиков, но при этом давали кредиты исключительно фирмам тех же самых олигархов, говорится в статье.

Между тем на Западе олигархи даже развернули фронт против ЦБ Украины и его главы. Один из команды супербогатых - бизнесмен Сергей Тарута - ездил в США, где распространял памфлет под названием "Гонтарева - опасность для экономической безопасности Украины" среди участников заседания МВФ. МВФ, кстати, является важнейшим кредитором Украины - он дал 17,5 млрд долларов, добавляет автор.

"Поэтому отставка Гонтаревой стала первым успехом олигархов, - пишет Биддер. - Ее преемник еще не назван, но эксперты боятся, что президент Порошенко может посадить аппаратчика старой закалки и за два года до следующих президентских выборов вернуться к популистской политике Центробанка". В политических кругах Киева поговаривают о targeted financing - "целевом финансировании", что означает, что в будущем ЦБ будет напрямую финансировать стратегически важные предприятия и сектора для стимулирования экономики. Эта практика вызывает немало споров: она подвержена влиянию со стороны политиков и интересов бизнеса, а на Украине то и другое тесно переплетено. Группа немецких экономических советников предостерегает от "прямого шага в прошлое", говорится в статье.

Гонтарева, как сообщает корреспондент, сохранила на своем мобильном телефоне фотографию, на которой видно, почему она больше не хочет работать в ЦБ: на снимке кукла с портретом Гонтаревой в гробу. Украинские националисты из группы, поддерживающей одного из украинских олигархов, оставили этот предмет перед входом в здание ЦБ в Киеве. "Эти люди из-за своих мелочных бизнес-интересов готовы разрушить фундамент стабильной Украины", - говорит Гонтарева.