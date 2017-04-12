США и Россия: дружба врозь

Трамп и Тиллерсон - закадычные друзья Путина? Как бы не так! О четырех темах, актуальных для двусторонних отношений и таящих в себе конфликтный потенциал, рассказывает Ансельм Вальдерманн в материале для Der Spiegel.

"Как же радовались фанаты Путина, особенно в Германии: победа Дональда Трампа, казалось, положит конец противостоянию века! США и Россия - друзья на век, времена холодной войны окончательно канули в Лету", - иронизирует автор публикации, добавляя, что все это оказалось фикцией.

В эту среду, продолжает издание, глава Госдепа Рекс Тиллерсон встречается со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. "Между мировой державой номер один и бывшей мировой державой номер два наметилось уже немало серьезных конфликтов интересов - и Тиллерсон непременно ощутит это в Москве". Автор публикации разбирает четыре основные актуальные для двусторонних отношений темы, в которых сталкиваются интересы Москвы и Вашингтона.

Во-первых, речь идет о Сирии. С приходом в Белый дом Дональда Трампа и провозглашенного им девиза "Америка прежде всего" Кремль подумал, что сможет беспрепятственно поддерживать режим Асада и впредь. "Но потом Трамп включил телевизор, увидел кадры с детьми, умирающими от последствий предполагаемой химической атаки в городе Хан-Шейхун, и был поражен". Что стоит за его дальнейшим решением? - задается вопросом автор. Эмоции? Продуманная стратегия? Так или иначе, через два дня он отдает приказ о ракетных ударах по авиабазе в Сирии, откуда якобы осуществлялась атака на провинцию Идлиб, повествует автор. Трамп активно включился в сирийскую войну - Путину это не понравится, уверен журналист.

Во-вторых, эта тема Турции. "Турция является членом НАТО и должна занимать сторону американцев - но не все сегодня в мире так просто. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведет себя во внешней политике по своему усмотрению, вступая при этом и в стратегическое партнерство с Россией". Как пишет автор, Анкару и Москву объединяет общий внешний противник: Эрдоган и Путин дружат против Запада в целом и США в частности.

В-третьих, автор указывает на украинскую проблематику в двусторонних отношениях. "После вступления Трампа в должность окончание антироссийских санкций, казалось, было не за горами. Но и из этого ничего не вышло. Новый президент дал в феврале ясно понять, что от России ждут возвращения Крыма Украине и воздействия на сепаратистов на востоке Украины с целью деэскалации конфликта. Путин на это не рассчитывал. Он предполагал, что отсутствие у Трампа заинтересованности в Европе развяжет ему руки на Украине".

Сам Трамп, каковы бы ни были его мотивы, выигрывает от этой новой дистанции от Москвы. В конечном итоге, ему удалось отвлечь общественность от подозрений, что он стал президентом с благословения Кремля, говорится в статье.

В-четвертых, разногласия касаются Евросоюза. "Европа содрогнулась: на Востоке Путин, на Западе - Трамп. Оба евроскептики, оба намерены ослабить Брюссель. Про Путина все было ясно давно: ни для кого не секрет, что он хочет расколоть ЕС. Трамп, напротив, сегодня больше не выглядит таким уж евроскептиком. Если раньше он приветствовал "Брекзит", то сегодня хвалит европейские структуры и сомневается, что кто-то последует за Британией. Однако, как это часто случается с Трампом, никто не знает, в какой момент он снова изменит свою точку зрения. Европейцам не гарантирована длительная благосклонность со стороны американского президента", - уверен автор.

Ясно одно: единой антиевропейской стратегии у Москвы и Вашингтона нет. Если Путин хочет развалить ЕС, ему это, скорее всего, придется делать в одиночку, пишет в заключение журналист.