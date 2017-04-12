Сильный. Рубль

За те четыре месяца, что "новый российский министр экономики находится на своем посту, он еще не успел привлечь к себе внимания. Но на своей первой пресс-конференции на прошлой неделе Максим Орешкин дал россиянам совет, который раньше никогда нельзя было услышать из уст какого-либо члена правительства, а именно - покупайте валюту", пишет экономический обозреватель немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. Министр объяснил, что в ближайшие месяцы власти ожидают, что рубль значительно подешевеет. При сохранении нынешней цены на нефть Минэкономразвития ожидает курса в 64 рубля за доллар при нынешних 57.

Призыв, как говорится далее, является очередной попыткой властей и российского Центробанка затормозить укрепление рубля. Власти пытаются добиться этого с начала года. Всего за 2016 год рубль окреп по отношению к доллару на 22%. Однако в прошлом рубль пережил крупное падение - с 33 рублей за доллар в начале 2014 года до 60 рублей годом позже и даже 75 рублей в начале 2016 года вследствие дешевеющей нефти.

"Между тем реальные доходы российских потребителей также существенно снизились за годы кризиса: по данным Российской академии наук, в настоящее время около трети россиян находятся на пороге бедности, - резюмирует Ханс. - Тем не менее, цены все же замедлили рост. А слабый рубль, кстати, пошел на пользу российскому экспорту лишь частично: несмотря на то, что российские производители сегодня могут предлагать свою продукцию на треть дешевле, чем еще три года назад, главные российские рынки сбыта - если не считать сырья - это другие бывшие советские республики. А там покупательская способность за последние годы также серьезно сократилась в российском же кильватере".