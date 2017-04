12 апреля 2017 г. Джулиан Ассанж | The Washington Post Джулиан Ассанж: у WikiLeaks такая же миссия, как у The Washington Post и The New York Times "Правда, которую мы публикуем, неудобна для тех, кто стремится избежать одной из величественных отличительных черт американской жизни - общественного обсуждения, - заявляет редактор WikiLeaks Джулиан Ассанж в статье для The Washington Post. - Правительства настаивают, что отчеты WikiLeaks вредят обороне. Некоторые утверждают, что публикация фактов о неправомерных действиях военных и инфраструктуры государственной безопасности - более существенная проблема, чем сами неправомерные действия. И все-таки, как подчеркнул [34-й президент США Дуайт] Эйзенхауэр [в своем прощальном обращении к нации], "лишь бдительное и информированное гражданское общество может настоять на разумном сочетании огромной индустриальной и военной машины с нашими мирными методами и целями, с тем чтобы безопасность и свобода могли совместно процветать". "Очень просто: у нас такой же мотив, как тот, о котором заявляют The New York Times и The Washington Post, - публиковать контент, достойный того, чтобы стать новостью, - сообщает Ассанж. - В соответствии с Конституцией США, мы публикуем материалы, правдивость которых можем подтвердить, независимо от того, законно ли наши источники дошли до этой правды и имели ли они право ее публиковать в СМИ. И мы стремимся смягчать законные опасения, например, используем редактирование, чтобы защитить личную информацию агентов, подверженных риску". "Я отдал годы собственной свободы из-за рисков, на которые мы идем в WikiLeaks, чтобы донести до общественности правду. Меня немного утешает вот что. Джозеф Пулитцер, тезка журналистской премии за совершенство, в 1909 году был предан суду за публикацию информации о президенте Теодоре Рузвельте и финансисте Дж. П. Моргане в связи с коррупционным скандалом вокруг Панамского канала, которую считали клеветой. Освободила его правда", - резюмирует Ассанж. Источник: The Washington Post