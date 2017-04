12 апреля 2017 г. Джули Вернау | The Wall Street Journal Конгрессмены предупреждают: дефолт Венесуэлы может привести к российскому контролю над нефтяной инфраструктурой США Дефолт Венесуэлы может сделать более вероятным контроль российского правительства над нефтеперерабатывающими заводами и трубопроводами США, согласно письму конгрессменов Министерству финансов США, передает The Wall Street Journal. Перспектива дефолта венесуэльского правительства или государственной нефтяной компании Petróleos de Venezuela SA (PdVSA) стала острой проблемой на рынках облигаций на фоне роста ожиданий, что дефицит наличных средств в стране может привести к неуплате по долговым обязательствам до конца года, поясняет издание. В письме двух депутатов Палаты представителей от 6 апреля говорится о займе в размере 1,5 млрд долларов, предоставленном в ноябре "Роснефтью" компании PdVSA. В качестве финансового обеспечения венесуэльская энергетическая компания разместила 49,9% своих акций в Citgo Petroleum, говорится в статье. "Согласно письму конгрессменов, Citgo является дочерней компанией PdVSA и крупнейшим иностранным владельцем внутренней нефтеперерабатывающей инфраструктуры в США. Ей принадлежат три нефтеперерабатывающих завода в США, а также сеть терминалов и трубопроводов в 24 штатах", - пишет издание. Невозврат Венесуэлой кредита "Роснефти" "может дать россиянам больше контроля над ценами на нефть и газ во всем мире, поставить под угрозу энергетическую безопасность США и подорвать более масштабные геополитические усилия Америки", заявили конгрессмены Джефф Данкан и Альбио Сирс в письме министру финансов Стивену Мнучину. Тем не менее, по словам некоторых аналитиков, нет ясности в отношении того, что Россия может поставить под свой контроль Citgo. "Роснефть" и ее глава Игорь Сечин находятся под санкциями США, что воспрепятствует законному поглощению американских активов, даже если "Роснефть" возьмет под контроль венесуэльскую нефтеперерабатывающую компанию до тех пор, пока санкции сохраняются, пишет издание. Источник: The Wall Street Journal