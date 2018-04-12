Два десятилетия попыток Дерипаски расположить к себе США кончились финансовым крахом

"В течение двух десятилетий, со всем упорством, которого следует ждать от человека, нажившего девятое по величине в мире (на определенный момент) состояние, Олег Дерипаска добивался одной из немногих вещей, которые не мог купить, - стремился, чтобы Америка его приняла", - пишет журналистка Bloomberg Стефани Бейкер.

"Российский миллиардер нанимал юристов с Уолл-стрит и лоббистов с Кей-стрит (в Вашингтоне. - Прим. ред.), купил себе в Вашингтоне особняк на Эмбасси-роу и даже вызвался помочь с поисками сотрудника ФБР, пропавшего в Иране. Но всякая попытка получить обыкновенную визу на въезд в США в итоге отвергалась из-за того, что он, как утверждается, проявлял жестокость при накоплении богатства, которое открыло перед ним очень много других дверей, в том числе в путинский Кремль", - говорится в статье.

"В пятницу США наложили на Дерипаску, возможно, самые дорогостоящие санкции, которые когда-либо вводились в отношении любого бизнесмена и его зарегистрированных на бирже компаний. Андерс Ослунд, старший научный сотрудник Atlantic Council, полагает: выбор пал на Дерипаску, вероятно, потому, что он столько раз пытался получить визу, что власти США изучали его глубже, чем кого-либо из других российских магнатов", - пишет газета.

"Он был слишком заметен, - говорит Ослунд. - Чем ты заметнее, тем выше вероятность, что ты попадешь под перекрестный огонь".

Издание отмечает: "Введенные меры равносильны тому, что сотрудники Минфина США неофициально называют "ядерным вариантом": это изоляция Дерипаски и его компаний от долларовой экономики, в результате чего капитализация его алюминиевого гиганта "Русал" за день уменьшилась вдвое. Санкции были реакцией на "пагубную деятельность" Путина в целом и предполагаемые преступления Дерипаски конкретно, заявил Минфин США".

"По словам Дэна Фрида, который при администрации Обамы был координатором санкций в Госдепартаменте США, связи Дерипаски с Путиным и деловые отношения с Полом Манафортом, которому спецпрокурор Мюллер в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы предъявил обвинения в отмывании денег, лишь усугубляют обеспокоенность действиями и намерениями этого миллиардера", - пишет издание.

"Дерипаска сам виноват, - сказал Фрид. - Это не только из-за давних утверждений насчет коррупции. Казалось, что он слишком много лез в нашу систему".

По мнению издания, у Трампа, чьи отношения с Россией расследует Мюллер, есть политические резоны.

Сейчас Трамп вводит пошлины, в том числе на алюминий, чтобы выполнить свои обещания проводить протекционистский курс.

"Фрид сказал, что "некоторые сведущие люди" из администрации Трампа употребили термин "два товара по цене одного", описывая это решение наказать разом одного из приближенных Путина и крупнейшего, помимо Китая, поставщика алюминия", - говорится в статье.

"Конечная цель - нанести удар по его империи и посеять хаос, - сказал, подразумевая Дерипаску, Жорж Волошин, глава парижского отделения Aperio Intelligence Ltd. - Это сигнал другим олигархам, что они, возможно, следующие на очереди".